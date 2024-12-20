تغريدة لسلاف فواخرجي تعرضها للهجوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتقد ناشطون سوريون الممثلة سلاف فواخرجي بعد تغريدة لها على منصة "إكس"، تحدثت خلالها عن التوغل الإسرائيلي في جنوب البلاد، وهو ما عدّوه في شكله وتوقيته من "باب المزايدة"، في الوقت الذي تصمت فيه عن الانتهاكات التي تتكشف تباعًا عما ارتكبه نظام الأسد، وفق تعبيرهم.



وعبّرت فواخرجي عن تنديدها بعدم التحرك لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة، ما أثار استفزاز بعض الناشطين الذين لفتوا إلى أنها لم تحرّك ساكنًا حين كان الأسد، الذي عُرفت بتأييدها له، يحتفظ دومًا بحق الرد في "الزمان والمكان المناسبين" إزاء الغارات والهجمات الإسرائيلية على سوريا، وفق ما قالوه.



وكانت فواخرجي، التي تعد من أكثر الفنانات السوريات الداعمات لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، قد سجلت مواقف عديدة لصالحه إبان الثورة الشعبية التي نادت بإسقاطه منذ العام 2011، وقام بقمعها بالحديد والنار.



وقالت فواخرجي : "إن إسرائيل هي الآن على بعد 12 كيلومترًا فقط من الطريق الدولي بين دمشق وبيروت، بعد أن توغلت كما يحلو لها في الجولان المحتل وقرى القنيطرة ومناطقها الأثرية ومنابعها المائية".



وأضافت: "دخلت بعض قرى درعا وطلبت إلى الأهالي تسليم سلاحهم إن وجد وإخلاء منازلهم، ولا حياة لمن تنادي". وختمت: "لك الله يا سوريا".



"الرد في الزمان والمكان المناسبين"

وعلى الأثر، سأل ناشطون في معرض تعليقاتهم على فواخرجي عن سبب صمتها إزاء المقابر الجماعية التي ارتكبها النظام السابق، وعن آلاف المفقودين، لا سيما وأنها كانت ناشطة في مناسبات رسمية تجمعها مع رئيس النظام السابق بشار الأسد وزوجته أسماء، وتحتفظ بصورها معهما على منصة "إنستغرام"، رافضة حذفها بعد سقوط الأسد.



وقام أحد الناشطين بالتعليق على منشور فواخرجي قائلًا: "بلدك منذ خمسين سنة في خطر وظلم وعذاب، والآن تسألين؟".



وعلق آخر: "لم نعرفك يا أهل الاحتفاظ بالرد"، نسبة لبيانات النظام السوري عند الهجمات الإسرائيلية، التي عادة ما كانت تحمل توعّد النظام بالرد على الهجمات "في المكان والزمان المناسبين"، دون أن يحدث ذلك يومًا.



وكانت فواخرجي قد أصدرت بيانًا عقب سقوط النظام، قالت فيه: "لطالما تعلمت أن أتصالح مع كل مرحلة، مهما كانت، لأنها كلها أنا. وأنا لم أتنكر لأناي يومًا".



وأضافت: "لم أدع يومًا أني على الحق بالمطلق، لأنه لا يوجد إنسان مهما علت مرتبته على الحق دائمًا".

وأشارت إلى أنها لطالما رددت أن "دم السوري على السوري حرام"، وقالت إن البعض "لم يرد" سماع كلامها، متحينًا الفرص لشتمها، وفق تعبيرها.



وتمنت في بيانها السابق أن تكون بلدها "أحسن البلاد كما تستحق أن تكون". ورفضت التنكر لما كانت عليه، فكتبت: "لن أتنكر لما كُنت عليه سابقًا ولم أكن خائفة ولن أكون".



عودة الفنانين المعارضين

لكن فواخرجي حذفت بالفعل لاحقًا صورة لها مع بشار الأسد، الذي فر إلى موسكو غداة سيطرة فصائل المعارضة على العاصمة دمشق في الثامن من الشهر الجاري، واحتفظت بصور أخرى لدعمها النظام السابق، ما يعرضها حتى الساعة لانتقادات عنيفة من الناشطين السوريين.



يُذكر أن نقابة الفنانين السوريين أعلنت أمس إعادة جميع الفنانين المفصولين إبان حكم النظام السابق إلى قيودها، في بيان هو الأول من نوعه بعد سقوط نظام آل الأسد.

التلفزيون العربي