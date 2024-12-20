الأردن يعرب عن أسفه لقرار السويد بوقف تمويل الأونروا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أهمية استمرار تقديم المجتمع الدولي الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه للاجئين الفلسطينيين، والتي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.
وأعربت الوزارة عن أسفها لقرار مملكة السويد وقف تمويل وكالة الأونروا، وتأمل أن تقوم الحكومة السويدية بإعادة النظر في قرارها، وخصوصًا في ضوء مواقف السويد التاريخية الداعمة للوكالة ماليًا وسياسيًا.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير د. سفيان القضاة، أهمية الولاية الممنوحة لوكالة الأونروا وفقًا لتكليفها الأممي، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم المالي والسياسي للوكالة لضمان استمرارها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
وشدد على رفض الأردن أي إجراءات تستهدف إحلال الوكالة بغيرها من منظمات الأمم المتحدة أو المساس بولايتها وصلاحياتها، أو أي انتقاص أو تجيير لخدماتها المقدمة للاجئين، مشيرًا إلى أن تقديم هذه الخدمات مسؤولية حصرية للوكالة بموجب ولايتها الأممية، وأن صلاحياتها ومسؤولياتها غير قابلة للتفويض.
MENAFN20122024000208011052ID1109018075
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