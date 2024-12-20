الأردن يعرب عن أسفه لقرار السويد بوقف تمويل الأونروا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أهمية استمرار تقديم المجتمع الدولي الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه للاجئين الفلسطينيين، والتي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.



وأعربت الوزارة عن أسفها لقرار مملكة السويد وقف تمويل وكالة الأونروا، وتأمل أن تقوم الحكومة السويدية بإعادة النظر في قرارها، وخصوصًا في ضوء مواقف السويد التاريخية الداعمة للوكالة ماليًا وسياسيًا.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير د. سفيان القضاة، أهمية الولاية الممنوحة لوكالة الأونروا وفقًا لتكليفها الأممي، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم المالي والسياسي للوكالة لضمان استمرارها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.



وشدد على رفض الأردن أي إجراءات تستهدف إحلال الوكالة بغيرها من منظمات الأمم المتحدة أو المساس بولايتها وصلاحياتها، أو أي انتقاص أو تجيير لخدماتها المقدمة للاجئين، مشيرًا إلى أن تقديم هذه الخدمات مسؤولية حصرية للوكالة بموجب ولايتها الأممية، وأن صلاحياتها ومسؤولياتها غير قابلة للتفويض.