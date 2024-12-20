11 قتيل و 60 اصابة بحادث دهس في ألمانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام ألمانية، مساء اليوم الجمعة، بمقتل 11 شخصًا وإصابة 60 آخرين بسبب حادث دهس في أحد الاسواق بمدينة ماغديبورغ في ألمانيا.



وذكر موقع "تي أونلاين" أن 11 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب 60 آخرون في ماغديبورغ عندما دهست سيارة حشدًا من المتسوقين.



وذكرت وسائل الإعلام أن "سائق السيارة دهس حشدًا من الناس في ماغديبورغ، وتم اعتقاله".



ووصفت حكومة ولاية ساكسونيا-أنهالت الفيدرالية الحادث بأنه هجوم إرهابي.



وقالت صحيفة "بيلد"، نقلًا عن مصادر، إن الشرطة طوقت منطقة السوق وتقوم بفحصها بحثًا عن وجود متفجرات.

RT