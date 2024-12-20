11 قتيل و 60 اصابة بحادث دهس في ألمانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت وسائل إعلام ألمانية، مساء اليوم الجمعة، بمقتل 11 شخصًا وإصابة 60 آخرين بسبب حادث دهس في أحد الاسواق بمدينة ماغديبورغ في ألمانيا.
وذكر موقع "تي أونلاين" أن 11 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب 60 آخرون في ماغديبورغ عندما دهست سيارة حشدًا من المتسوقين.
وذكرت وسائل الإعلام أن "سائق السيارة دهس حشدًا من الناس في ماغديبورغ، وتم اعتقاله".
ووصفت حكومة ولاية ساكسونيا-أنهالت الفيدرالية الحادث بأنه هجوم إرهابي.
وقالت صحيفة "بيلد"، نقلًا عن مصادر، إن الشرطة طوقت منطقة السوق وتقوم بفحصها بحثًا عن وجود متفجرات.
RT
MENAFN20122024000208011052ID1109018074
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.