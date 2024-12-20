إصابة طفل برصاص الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس

إصابة طفل برصاص الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس
التاريخ
12/20/2024 2:20:05 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس/PNN- أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.
وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها طفل (15 عاما) بالرصاص الحي في الركبة، نقل على إثرها إلى المستشفى.
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