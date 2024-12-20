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إصابة طفل برصاص الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس

12/20/2024 2:20:05 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها طفل (15 عاما) بالرصاص الحي في الركبة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

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