إصابة شاب سوري برصاص الجيش الإسرائيلي في درعا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت منصات سورية بإصابة شاب سوري، اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرة رافضة لتمركز القوات الإسرائيلية في درعا جنوب غربي البلاد.
وبثت منصات مشاهد تُظهر إصابة الشاب بالرصاص خلال مظاهرة منددة بتمركز قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة "الجزيرة" غربي قرية معرية بمحافظة درعا.
وأظهرت المشاهد لحظة إصابة الشاب، حيث تلطخت ملابسه بالدماء نتيجة إطلاق القوات الإسرائيلية النار على المتظاهرين المحتجين ضد تمركز قوات الاحتلال قرب قرية معرية.
وطالب المتظاهرون بخروج القوات الإسرائيلية من المنطقة وإيقاف توغلها داخل الأراضي السورية.
من جهتها، أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على الشاب بدعوى أنه شكّل خطرًا على قواته.
كما نشرت منصات مشاهد لوجود قوات الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة "الجزيرة" بالقرب من بلدة معرية في ريف درعا الغربي.
وفي أعقاب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، استغلت القوات الإسرائيلية انسحاب الجيش السوري من مواقعه المحاذية للجولان السوري المحتل وعدد من المواقع في جنوب سوريا. وقد توغلت بريًا، مُعلنةً السيطرة على المنطقة العازلة واحتلال جبل الشيخ شمالًا، مع التقدم في القنيطرة حتى درعا باتجاه الحدود الأردنية السورية جنوبًا.
الجزيرة
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