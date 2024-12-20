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إصابة شاب سوري برصاص الجيش الإسرائيلي في درعا

12/20/2024 10:08:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت منصات سورية بإصابة شاب سوري، اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرة رافضة لتمركز القوات الإسرائيلية في درعا جنوب غربي البلاد.


وبثت منصات مشاهد تُظهر إصابة الشاب بالرصاص خلال مظاهرة منددة بتمركز قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة "الجزيرة" غربي قرية معرية بمحافظة درعا.


وأظهرت المشاهد لحظة إصابة الشاب، حيث تلطخت ملابسه بالدماء نتيجة إطلاق القوات الإسرائيلية النار على المتظاهرين المحتجين ضد تمركز قوات الاحتلال قرب قرية معرية.


وطالب المتظاهرون بخروج القوات الإسرائيلية من المنطقة وإيقاف توغلها داخل الأراضي السورية.
من جهتها، أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على الشاب بدعوى أنه شكّل خطرًا على قواته.


كما نشرت منصات مشاهد لوجود قوات الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة "الجزيرة" بالقرب من بلدة معرية في ريف درعا الغربي.


وفي أعقاب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، استغلت القوات الإسرائيلية انسحاب الجيش السوري من مواقعه المحاذية للجولان السوري المحتل وعدد من المواقع في جنوب سوريا. وقد توغلت بريًا، مُعلنةً السيطرة على المنطقة العازلة واحتلال جبل الشيخ شمالًا، مع التقدم في القنيطرة حتى درعا باتجاه الحدود الأردنية السورية جنوبًا.

الجزيرة

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