الجولاني يلتقي البعثة الأميركية.. وسبب أمني يلغي مؤتمرها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقد زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، الملقب بأبو محمد الجولاني، "لقاءً إيجابيًا" مع وفد أميركي في دمشق، حسبما نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر وصفته بـ"مصدر في السلطة الجديدة".



وكان من المفترض أن تعقد البعثة الأميركية الموجودة في دمشق مؤتمرًا صحفيًا يوم الجمعة، إلا أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية قالت إن البعثة ألغت المؤتمر لأسباب أمنية.



وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت أن دبلوماسيين أميركيين وصلوا إلى سوريا للقاء السلطات السورية الجديدة، في مهمة دبلوماسية غير مسبوقة بين واشنطن ودمشق خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عامًا.

سكاي نيوز عربية