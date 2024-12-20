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مقتل عنصرين من داعش بضربة أميركية في سوريا

12/20/2024 10:08:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت القيادة المركزية الأميركية في بيان، الجمعة، إن ضربات جوية أميركية نفذت يوم الخميس قتلت اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، أحدهما قيادي.


وأضاف البيان أن الضربات وقعت في منطقة من سوريا كانت تخضع سابقًا لسيطرة حكومة بشار الأسد وروسيا.


يأتي ذلك في وقت يتواجد فيه وفد دبلوماسي أميركي في العاصمة دمشق للقاء السلطات السورية الجديدة، في مهمة دبلوماسية غير مسبوقة بين واشنطن ودمشق خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عامًا.

سكاي نيوز عربية

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