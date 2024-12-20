الطقس: أمطار على مختلف المناطق وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً الى شديد البرودة، وتسقط بمشيئة الله زخات من الامطار على مختلف المناطق غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً الى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وفي ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على معظم المناطق، الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين خاصة يوم الجمعة من تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.