الطقس: أمطار على مختلف المناطق وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً الى شديد البرودة، وتسقط بمشيئة الله زخات من الامطار على مختلف المناطق غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً الى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
كما يكون الجو يوم غد السبت غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الإثنين: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وفي ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على معظم المناطق، الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين خاصة يوم الجمعة من تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.
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