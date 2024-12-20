تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو
التاريخ
12/20/2024 9:08:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انخفض الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، مقابل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو)، مقارنة بجلسة أمس.
ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، جرى تدول الإسترليني اليوم أمام الدولار عند 1.2505دولار، بنسبة انخفاض بلغت 0.07 بالمئة، وتراجع مقابل اليورو بنسبة 0.17 بالمئة ليبلغ سعره 1.2040 يورو.
بترا
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