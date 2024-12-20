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تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

12/20/2024 9:08:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفض الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، مقابل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو)، مقارنة بجلسة أمس.


ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، جرى تدول الإسترليني اليوم أمام الدولار عند 1.2505دولار، بنسبة انخفاض بلغت 0.07 بالمئة، وتراجع مقابل اليورو بنسبة 0.17 بالمئة ليبلغ سعره 1.2040 يورو.

بترا

MENAFN20122024000208011052ID1109016838

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