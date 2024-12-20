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مصادر تركية تكشف تفاصيل زيارة أردوغان المحتملة إلى سوريا

12/20/2024 9:08:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت مصادر صحفية تركية، الجمعة، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يستعد لزيارة سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة.


وذكرت صحيفة تركيا الرسمية، نقلاً عن مصادر سورية، أن أردوغان قد يقوم بزيارة "تاريخية" إلى دمشق في غضون الأسبوعين المقبلين.


وأوضحت الصحيفة أن جدول زيارة أردوغان المحتملة قد يشمل أداء الصلاة في الجامع الأموي ولقاء مع زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني.


وأشارت في السياق ذاته إلى أن فريقًا مشتركًا من هيئة المطارات الحكومية والخطوط الجوية التركية وصل، الخميس، إلى دمشق لإجراء اختبارات وفحوصات تتعلق بسلامة الطيران في مطاري دمشق وحلب الدوليين.


وكانت مصادر لـ "سكاي نيوز عربية " قد أفادت بأن الخطوط الجوية التركية أدرجت مطاري دمشق وحلب ضمن وجهاتها من إسطنبول.


وكان الرئيس التركي قد صرّح في وقت سابق بأن وزير الخارجية سيزور سوريا قريبًا لمناقشة "الهيكل الجديد".


وأكد خلال حديثه مع صحفيين أن بلاده "ستساعد الإدارة السورية الجديدة في بناء هيكل الدولة". وأضاف أنه يأمل أن يؤدي تشكيل الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الجولاني، إلى مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية.

MENAFN20122024000208011052ID1109016837

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