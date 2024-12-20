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الأردن.. 288 ألف عامل وافد حصلوا على تصاريح عمل

12/20/2024 8:10:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ عدد العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل نحو 288 ألف عامل وافد من مختلف الجنسيات ويعملون في الأنشطة الاقتصادية كافة، وفقا لـ وزير العمل خالد البكار.


وقال البكار خلال رده على أسئلة نيابية تناقش الاثنين المقبل، إن العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل سارية في قطاع الزراعة وصلت إلى 57688 تصريح عمل إضافة إلى 740 عاملا وافدا حصلوا على تصاريح مياومة كعمال زراعة ( تصريح حر).


وبين البكار أن استحقاق العمالة الوافدة يعتمد على طبيعة المزروعات للأراضي الزراعية وطريقة الري ومساحات الأراضي وأعداد الأغنام أو الدواجن، موضحا أن عقد العمل الموقع بين المزارع والعامل الوافد هو الذي يحدد العلاقة التعاقدية ما بينهم.


وأكد البكار أن العمال الأردنيين وغير الأردنيين خاضعون بحكم التشريعات النافذة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014 وتعديلاته.


وتابع البكار أن وزارة العمل تنظر إلى موضوع فتح باب استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي بمنظور شمولي بما يحقق مصلحة جميع الأطراف وبما يحافظ على تنظيم سوق العمل بشكل إيجابي وبما يعالج العديد من المشاكل والثغرات التي تواجه عملية استقدام العمالة الوافدة للعمل في القطاع الزراعي.

MENAFN20122024000208011052ID1109016645

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