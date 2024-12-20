استشهاد مواطن وزوجته وابنتيهما في غارة للاحتلال على بيت حانون

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN- استشهد مواطن وزوجته وابنتيهما، صباح اليوم الجمعة، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنت، بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على عزبة بيت حانون، ما أسفر عن استشهاد مواطن وزوجته وابنتيهما، وإصابة آخرين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف لمباني سكنية في مشروع وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وجرى انتشال جثامين ثلاثة شهداء أشقاء من عائلة الشرافي، استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت محيط الشهيد كمال عدوان قبل عدة أيام.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,129 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,338 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.