استشهاد مواطن وزوجته وابنتيهما في غارة للاحتلال على بيت حانون

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN- استشهد مواطن وزوجته وابنتيهما، صباح اليوم الجمعة، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة.
وأفاد مراسلنت، بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على عزبة بيت حانون، ما أسفر عن استشهاد مواطن وزوجته وابنتيهما، وإصابة آخرين.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف لمباني سكنية في مشروع وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع.
وجرى انتشال جثامين ثلاثة شهداء أشقاء من عائلة الشرافي، استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى الشهيد كمال عدوان قبل عدة أيام.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,129 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,338 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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