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الشواربة: عدد سكان العاصمة زاد أكثر من 100% في ربع قرن

12/20/2024 7:07:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة، أن عمّان مدينة توسعت بشكل سريع جدا على خلاف بقية المدن التي تنمو نموا طبيعيا.
وقال الشواربة خلال استضافته عبر التلفزيون الاردني الجمعة، إن عدد سكان عمان ازداد أكثر من الضعف خلال 25 عاما، موضحان أن عدد السكان في عام 2000 كان نحو مليون ونصف، وارتفع اليوم إلى 4.5 مليون نسمة أي أكثر من 100%.
وأضاف أنه خلال هذه الفترة ضخت أمانة عمان الكبرى نحو ملياري دينار للبنية التحتية من طرق وجسور وانفاق وحدائق ومرافق عامة مختلفة.
وقال الشواربة، إن الحكومة تعمل من خلال وزارة النقل على إعداد الدراسات لربط الباص السريع بمدينتي السلط ومأدبا.









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