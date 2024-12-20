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أمطار الخير تبشر المزارعين في عجلون

12/20/2024 6:08:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استبشر مزارعو محافظة عجلون بأمطار الخير التي هطلت منذ صباح اليوم الجمعة، لتحيي آمالهم بتعزيز القطاع الزراعي والنباتي والحيواني، وبددت المخاوف بسبب انحباس الأمطار، الأمر الذي جعلهم يعزفون عن زراعة أراضيهم بالغراس الجديدة، خلال فترة انقطاع المطر.


وفي هذا الصدد، أشار مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان إلى أهمية استثمار كميات الأمطار التي تهطل وتجميعها من أسطح المنازل وزراعة المحاصيل الحقلية والأشجار للموسم الحالي ومواجهة تزايد الطلب على مياه الري خلال أشهر الصيف؛ لتأمين زراعاتهم وغراسهم من المواسم السابقة وأشجارهم المروية بما يضمن ديمومتها.


كما أكد على أهمية مراعاة مواعيد زراعة البذور لإنجاح الموسم، لافتا إلى أن التغيرات المناخية وقلة الهطولات المطرية تلعب دورا كبيرا في تأخر نمو المزروعات.


وقال العدوان، إن الأمطار لها أثار إيجابية وخاصة على المحاصيل الحقلية إضافة إلى تعزيز المخزون الرطوبي في التربة وتجميع المياه في الحفائر الترابية.

MENAFN20122024000208011052ID1109016209

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