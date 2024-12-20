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بيتكوين تحت الضغط.. تصحيح حاد بعد صعود قياسي

12/20/2024 5:08:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تواصل عملة بيتكوين تراجعها الحاد بعد وصولها إلى مستويات قياسية في وقت سابق من الأسبوع الحالي.


وسجلت بيتكوين انخفاضًا بأكثر من 10% لتصل إلى 95,564 دولارًا أمس الخميس، بعد بلوغها ذروة تاريخية عند 108,000 دولار يوم الثلاثاء الماضي.
هذا الانخفاض انعكس بشكل أكبر على العملات الرقمية الأصغر مثل إيثريوم ودوغ كوين، ما أثار تساؤلات حول مدى تأثير تغيرات السياسة النقدية الأميركية، بحسب تقرير نشرته "بلومبرغ".

وقال ستراهينجا سافيتش، رئيس البيانات في "FRNT Financial"، إن التصحيحات الحادة تُعد "طبيعية جدًا" في أسواق العملات المشفرة التي تشهد صعودًا كبيرًا.


وساهم التغير في توجهات السياسة النقدية الأميركية، خصوصًا مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي تخفيف خططه لخفض أسعار الفائدة في 2025، في خفض شهية المخاطرة لدى المستثمرين. ويبدو أن جني الأرباح مع نهاية العام هو المحرك الأساسي لهذه الموجة البيعية، بحسب محللين.


من جانبه، أكد كريس ويستون، رئيس الأبحاث في مجموعة "بيبرستون"، أن الزخم الإيجابي الذي دفع بيتكوين للصعود يبدو وكأنه فقد قوته مؤقتًا، مشيرًا إلى أهمية الحذر في الأمد القريب لتجنب أي تقلبات مفاجئة.


رغم التراجع الأخير، تبقى البيتكوين مرتفعة بنسبة 50% منذ بداية نوفمبر، مدفوعة بتدفقات ضخمة إلى صناديق استثمارية جديدة في أميركا.

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