كشف الحالة الصحية لعادل إمام وسبب ابتعاده عن الساحة الفنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف المخرج المصري مفاجأة بشأن والده الزعيم عادل إمام، حيث نفى ما تردد عن اعتزاله الفن.وأوضح أن سبب ابتعاده عن الساحة الفنية السنوات الأخيرة أنه لم يعد يجد شخصية جديدة يستطيع تقديمها لجمهوره.



وقال رامي إمام إن قرار والده ليس الاعتزال، لكن من وجهة نظر الزعيم أنه قدم جميع الشخصيات وأدى أغلب الأدوار سينمائيا ومسرحيا وتلفزيونيا، ولكن ثمة شرط وحيد لعودته للظهور مجددا على الشاشة، وهو تقديم عمل جديد لم يسبق أن قدمه في السابق، بحسب تصريحات صحافية لرامي.



ولفت رامي إلى أنه في حال وجود قصة جميلة وشخصية لم يسبق للزعيم الظهور من خلالها، فهو يرحب بالعودة، فوراً ومن دون أي تحفظ.



وأكد رامي أن الزعيم يتمتع بصحة جيدة ويستمتع بقضاء وقته مع أسرته وأحفاده.



واختتم رامي إمام حديثه قائلاً:“أكيد في طموح وفيه فكر لكن لو مجتش حاجة مناسبة في التوقيت ده اللي أنا عايزه.. ليه أعملها.. مش مجرد الظهور وخلاص ده عادل إمام”.

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