الأمن العام يوجه رسائل للأردنيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
حذرت مديرية الأمن العام، الجمعة، من خطر انزلاق المركبات على الطرق، خاصة عند بدء هطول الأمطار، وتضاعف احتمالية وقوع الحوادث تبعا لذلك.
وأكدت المديرية على ضرورة اتباع الإرشادات التي تعمل على نشرها أولا بأول، واتباع السلوك الوقائي الآمن خلال حالة عدم الاستقرار السائدة.
ودعت مديرية الأمن العام إلى الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول بما في ذلك منطقة البحر الميت.
كما حذرت من تدني مستوى الرؤية؛ بسبب تشكل الضباب فوق السهول والمرتفعات.
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