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الأمن العام يوجه رسائل للأردنيين

12/20/2024 5:08:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت مديرية الأمن العام، الجمعة، من خطر انزلاق المركبات على الطرق، خاصة عند بدء هطول الأمطار، وتضاعف احتمالية وقوع الحوادث تبعا لذلك.


وأكدت المديرية على ضرورة اتباع الإرشادات التي تعمل على نشرها أولا بأول، واتباع السلوك الوقائي الآمن خلال حالة عدم الاستقرار السائدة.


ودعت مديرية الأمن العام إلى الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول بما في ذلك منطقة البحر الميت.


كما حذرت من تدني مستوى الرؤية؛ بسبب تشكل الضباب فوق السهول والمرتفعات.

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