نبات قديم يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يلجأ الكثيرون ممن يعانون من شعر خفيف أو بقع صلعاء لإكليل الجبل كعلاج طبيعي لنمو الشعر، إلا أن هناك عشبة أخرى تمتلك خصائص تجعلها أكثر فعالية في حل المشكلة.ويقترح الخبراء استخدام نبات الجينسنغ لتعزيز نمو الشعر، وهو من الأعشاب القوية التي تعدّ من المنشطات الطبيعية، واستخدم لآلاف السنين في الطب القديم لتحسين الصحة العامة.ويمكن للجينسنغ أن يخفض مستوى السكر في الدم ويحارب الالتهابات. كما أظهرت الأبحاث أنه قد يساعد في تخفيف التوتر وتحسين وظائف المناعة.



ووجدت إحدى الدراسات أن هذا الجذر يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من التعب المزمن، فضلا عن أن له تأثير إيجابي على الذاكرة والإدراك.



والآن، اكتشف دراسة جديدة فائدة إضافية للجينسنغ، وهي تعزيز نمو الشعر.



وقد أثبتت الأبحاث السابقة أن أولئك الذين يعانون من داء الثعلبة، والذين تناولوا مستخلص الجينسنغ الأحمر عن طريق الفم، شهدوا زيادة في كثافة الشعر.

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