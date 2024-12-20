جهود حثيثة لجهات الدولة لإخراج بطولة (خليجي زين 26) بأبهى صورة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من حماد المطيري (تقرير إخباري)

الكويت - 20 - 12 (كونا) -- انهت الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص الاستعدادات لإخراج بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت من 21 ديسمبر الجاري وحتى 3 يناير المقبل بأبهى صورة ورفع راية البلاد عاليا في كل المحافل الرياضية.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أول من أمس الأربعاء في قاعة الاجتماعات في استاد جابر الأحمد الدولي برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الذي قام والوزراء على هامش الاجتماع بجولة تفقدية للاستاد للاطلاع على آخر الاستعدادات لاستضافة البطولة.

واستمع سموه والوزراء خلال الجولة إلى شرح قدمه وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة عبدالرحمن المطيري ومسؤولو الهيئة العامة للرياضة حول جاهزية المنشآت الرياضية لإقامة مباريات البطولة وملاعب تدريب المنتخبات المشاركة في البطولة إضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بتنظيم حفل افتتاح البطولة.

وبعد 50 عاما على استضافتها لأول نسخة من بطولة كأس الخليج والتي توجت بها عام 1974 (الدورة الثالثة) تحتضن دولة الكويت من جديد الحدث الرياضي الخليجي الأبرز وسط جهود حثيثة لتقديم نسخة استثنائية عبر خطة موضوعة من اللجنة المنظمة العليا للبطولة برئاسة الوزير المطيري.

وأكد عدد من مسؤولي الجهات المعنية في الدولة في تصريحات صحفية متفرقة حرص الكويت على بذل كل الجهود الممكنة من أجل إنجاح البطولة وتحقيق الأهداف المنشودة منها في تعزيز اللحمة الخليجية والترابط بين شعوب الدول الشقيقة المشاركة فيها.

وقال وكيل وزارة الداخلية بالإنابة اللواء علي العدواني إن هناك توجيهات واضحة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بتسخير كل الاستعدادات الأمنية والمرورية والفنية والبشرية لضمان تنظيم مميز لهذا الكرنفال الرياضي الخليجي تنفيذا للتوجيهات السامية للقيادة السياسية لإظهار البطولة بصورة مشرفة تعكس عمق العلاقات الخليجية.

وشدد اللواء العدواني على التنسيق الكامل والتعاون الشامل بين القادة الأمنيين الميدانيين المعنيين بالخطة الأمنية والمرورية التنظيمية الخاصة سواء على مستوى الخطط المعدة أو الخطط البديلة التي قد تفرضها أي مستجدات طارئة مع أهمية التعاون مع الجهات المنظمة والتسهيل على الجمهور في عملية الدخول والخروج من الملاعب.

وأعرب عن ثقته الكبيرة في رجال الشرطة وقدرتهم على تأمين البطولة كما هو العهد بهم دائما على أكمل وجه داعيا الجمهور إلى التعاون مع رجال الأمن والمرور واتباع الإرشادات والتوجيهات التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة الجميع وتسهيل عملية الدخول والخروج في موقع الحدث من أجل قضاء أوقات ممتعة خلال البطولة.

بدورها أكدت وزارة الإعلام استعدادها لمواكبة وتغطية أحداث بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم عبر القناة الثالثة الرياضية بثلاثة برامج رئيسية هي (صباح الخليج) و(رواد الخليج) و(ديوان الخليج).

وأوضحت الوزارة أنه ستتم تغطية الاستديوهات التحليلية الموجودة بالملاعب لمنافسات البطولة إضافة إلى البرامج اليومية مثل برنامج (ترند خليجي) المختص بموضوع الصحافة الخليجية.

من جهتها نفذت قوة الإطفاء العام الكويتية تدريبا عمليا على إخلاء المنشآت الرياضية في إطار الاستعداد لاستضافة دولة الكويت منافسات النسخة البطولة.

وذكرت قوة الإطفاء أن التدريب الذي أقيم بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني والقوات الخاصة وبمشاركة المتطوعين والعاملين في استاد جابر الأحمد الدولي استهدف الوقوف على وسائل وتدابير عمليات الإخلاء التي تجريها لجنة قوة الإطفاء العام مع الجهات المعنية لرفع مستوى الجاهزية والكفاءة.

من جهتها أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت بدء حملة تنظيف واسعة تنفذها الفرق الميدانية لإدارات النظافة واشغالات الطرق في المحافظات الست ضمن استعدادات الكويت لاستضافة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26).

وأفادت البلدية بأن الحملة التي تمتد ثلاثة أسابيع تشمل تنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية والساحات المقابلة للفنادق المخصصة كمقار للوفود الرياضية المشاركة في البطولة.

وأفادت بأن أعمال التنظيف تشمل توزيع الحاويات بمختلف المقاسات في المواقع المستهدفة مؤكدة أن الحملة تهدف إلى تحقيق الجهوزية الكاملة قبل افتتاح البطولة رسميا.

وأضافت أن أعمال النظافة ستغطي 9 ملاعب أندية رياضية مخصصة لتدريبات المنتخبات المشاركة إضافة إلى المناطق المحيطة بهذه الملاعب وهي أندية (خيطان - الشباب - الساحل - اليرموك - السالمية - العربي - القادسية - الكويت - كاظمة).

وبدوره أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية عبدالمحسن الفقعان أن الخطوط الكويتية تحرص على أن تكون قريبة من المجتمع الكويتي والخليجي بجميع شرائحه ونشاطاته مما يعكس أهمية دور (الناقل الأزرق) في دعم وتشجيع الفعاليات الرياضية إضافة إلى إبراز مساعيها الدؤوبة بالمشاركة في تنمية وتطوير السياحة كونها جزءا من مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن الشركة تضع نصب أعينها رفع اسم دولة الكويت من خلال تقديم أفضل الخدمات للوفود الرسمية والجماهير والمسافرين وتسخير إمكانات الشركة كافة لهم من دول الخليج وكافة أنحاء العالم وإليها من خلال مبنى (4 T) في مطار الكويت الدولي وعلى متن طائرات (الناقل الوطني) وذلك في إطار رعاية شركة الخطوط الجوية الكويتية لبطولة (خليجي زين 26) كناقل رسمي.

بدوره أكد مدير إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة الدكتور أحمد الشطي جاهزية الإدارة لمواكبة بطولة (خليجي زين 26) إذ وفرت نحو 50 سيارة إسعاف حديثة و400 مسعف موزعين على ملعبي المباريات وأماكن تدريب المنتخبات.

وأوضح الشطي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أنه تم تأمين مسارات لسيارات الإسعاف إلى المستشفيات الأساسية والمساندة لكل ملعب عبر وضع خطط ميدانية للمواقع التي ستشملها مظلة الخدمات الصحية ووجودها من مكان قريب من مداخل ومخارج الملاعب وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة.

وذكر أن طواقم الطوارئ الطبية ستكون موجودة أيضا في أماكن فنادق الوفود لدعم العيادات الطبية والمواقع الخارجية المختارة لمتابعة المباريات عبر الشاشات العملاقة والفعاليات المصاحبة مثل (القبب الثقافية) لافتا إلى أنه تم إجراء تمارين لسيناريوهات افتراضية وخطط للإخلاء للتعامل السريع مع الحالات الطارئة لضمان الاستجابة السريعة.

وأشار الشطي إلى توفير عيادات طبية مجهزة إلى جانب عيادات ميدانية خارجية لتأمين الجماهير مضيفا أن الإدارة تنسق جهودها مع المستشفيات القريبة للملاعب الأساسية والمساندة لضمان الجاهزية السريعة والاستعداد لأي طارئ.

وثمن دور إدارات وأقسام وزارة الصحة والقطاعات الحكومية لعملهم لضمان نجاح (خليجي زين 26) معتبرا أن سلامة الجماهير تقع على عاتق الجميع.

من جانبه أكد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام أنه تزامنا مع إقامة البطولة تعمل الهيئة على تقديم أوجه الدعم كافة لإنجاح البطولة بالتنسيق مع اللجنة المنظمة العليا للبطولة.

وأشار الفجام في هذا الإطار إلى تعطيل الدارسة في كليتي التربية الأساسية والدراسات التجارية قبل انطلاق البطولة واستئنافها بعد ختامها لاستخدام المواقف التابعة لها للمشجعين نظرا لقربهما من استاد جابر الأحمد الدولي المقر الأساسي لإقامة فعاليات البطولة.

من ناحيتها أكدت وزارة الأشغال العامة إنجازها وفرقها المعنية لكل المهام المكلفة بها استعدادا لاستضافة دولة الكويت بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس أحمد الصالح ل(كونا) إن الأشغال أكملت أعمالها المكلفة بها كما أنجزت فرقها المعنية أعمالها كاملة في المواقف المحاذية لاستاد جابر الدولي والمواقف الجانبية لنادي الصليبيخات ووضع أكسسوارات المواقف وصبغ وترقيم المساحات الخاصة بمواقف السيارات.

وأضاف الصالح أن الوزارة أنشأت نحو 12 ألف موقف سيارة لخدمة الاستاد و20 مدخلا ومخرجا لخدمة المواقف وتم الانتهاء من كل الأعمال في وقت قياسي وصيانة الاستاد بشكل كامل إذ تولت فرق الصيانة إنجازها وفرش الأسفلت والانتهاء من 3 مواقف تتسع لنحو 2500 سيارة بمتابعة مستمرة من وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان.

وأشار إلى قيام الهيئة العامة للطرق بعمل مداخل ومخارج على الدائري السادس لكبار الزوار لتسهيل عملية الدخول والخروج.

يذكر أن قرعة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) التي أجريت في دولة الكويت أسفرت عن مجموعتين متوازنتين ضمت الأولى منهما منتخبات (الكويت وقطر والإمارات وعمان) فيما ضمت الثانية منتخبات (العراق والسعودية والبحرين واليمن).

ووضع منتخب الكويت في صدارة المجموعة الأولى كونه مستضيف البطولة في حين وضع العراق على رأس المجموعة الثانية كونه حامل لقب النسخة السابقة.

وتستضيف دولة الكويت البطولة للمرة الخامسة بعد نسخ أعوام 1974 و1990 و2003 و2017 ويحتضن استاد (جابر الأحمد الدولي) واستاد (نادي الصليبيخات الرياضي) منافسات البطولة. (النهاية) ح م د / ع س