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انظار الجماهير الخليجية والعربية تتجه نحو افتتاح (خليجي زين 26) غدا في الكويت

12/20/2024 4:45:41 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سعود الدويلة
الكويت - 20 - 12 (كونا) - تتجه انظار الجماهير الخليجية والعربية غدا السبت نحو افتتاح بطولة كأس الخليج العربي ال26 لكرة القدم (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت حتى الثالث من يناير المقبل بمشاركة ثمانية منتخبات.
وتجرى البطولة بتقسيم المنتخبات الثمانية المشاركة إلى مجموعتين تضم كل منهما أربعة فرق تتنافس فيما بينها لصعود أول فريقين إلى نصف النهائي قبل خوض المباراة النهائية لتحديد بطل المسابقة.
وكشفت اللجنة المنظمة ببطولة (خليجي زين 26) في وقت سابق عن شعار البطولة (المستقبل خليجي) استمرارا لشعار القمة الخليجية ال45 لقادة دول مجلس التعاون التي اقيمت في دولة الكويت مطلع شهر ديسمبر الحالي.
كما كشفت عن (لوغو) البطولة الذي صمم بطريقة مستوحاة من البيئة البرية والبحرية للكويت بالإضافة الى اللباس التقليدي للشعب الكويتي والعادات الحميدة التي يشتهر بها.
ووقع اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قبل بداية البطولة عقد شراكة مع شركة (زين) للاتصالات لتصبح الراعي الرسمي للبطولة للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة (خليجي 25) التي اقيمت في العراق ولذلك سميت ب(خليجي زين 26).
وسيكون الجمهور الخليجي والعربي على موعد مع التنافس الشريف بين منتخبات (خليجي زين 26) لحصد لقب البطولة المستمرة منذ 54 عاما حيث اقيمت النسخة الاولى عام 1970 في مملكة البحرين.
ويشارك في البطولة ثمانية منتخبات هي الكويت والسعودية وقطر والبحرين والامارات وعمان والعراق واليمن مقسمة على مجموعتين يتأهل اول وثاني كل مجموعة الى نصف النهائي.
واسفرت القرعة عن ترؤس الكويت المجموعة الاولى كونها المستضيفة الى جانب قطر والامارات وعمان فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات العراق (حامل اللقب) والسعودية والبحرين واليمن.
وتلعب المباراة الافتتاحية غدا السبت بين مستضيف البطولة المنتخب الكويتي امام نظيره العماني على استاد (جابر الاحمد) الدولي فيما يواجه منتخب قطر نظيره الاماراتي على استاد (جابر مبارك الصباح) ضمن مباريات المجموعة الاولى.
وقسمت المنتخبات المشاركة الى مجموعتين منذ البطولة ال17 التي اقيمت في العاصمة القطرية الدوحة عام 2004 بعد وصول عدد المنتخبات الى ثمانية.
وتعتبر هذه المرة الخامسة التي تستضيف بها دولة الكويت بطولة كأس الخليج بعد اعوام 1974 و1990 و2003 و2017.
وتتصدر الكويت عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد عشر مرات ثم العراق 4 مرات تليها السعودية وقطر 3 مرات فيما حصدت عمان والامارات اللقب مرتين واخيرا البحرين بلقب واحد.
وسيطرت الكويت على البطولة لأربع دورات متتالية منذ انطلاقتها عام 1970 قبل أن يحقق العراق لقبه الأول بالفوز بدورة 1979 وظلت البطولة حكرا على المنتخبين لعشر دورات متتالية حتى فاز المنتخب القطري بدورة 1992 ثم السعودية في 1994.
ويعد المهاجم الكويتي جاسم يعقوب هو الهداف التاريخي لبطولات كأس الخليج بتسجيله 18 هدفا في ثلاث دورات فقط بعد ثلاثة أهداف في دورة 1972 ثم الحصول على لقب الهداف في دورتي 1974 برصيد ستة أهداف و1976 برصيد تسعة أهداف.
وخاض منتخب الكويت على مدار سنوات البطولة العدد الأكبر من المباريات بواقع 115 مباراة متفوقا على المنتخبين القطري والإماراتي اللذين خاضا 114 مباراة.
وتعد بطولة كأس الخليج تجمعا حميدا يلتقي به الاشقاء الخليجيون لتعزيز اواصر المودة في بطولة تنافسية لا يوجد بها فريقا خاسرا وانما فائزين بالروح الرياضية واللقاءات الاخوية.
ومن خلال فكرة من الأمير الراحل خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود ترجمها الاتحاد البحريني إلى واقع بزغ فجر بطولات كأس الخليج لكرة القدم.
وتجاوزت البطولة كونها مجرد منافسة رياضية لتتحول إلى منصة جامعة للشعوب الخليجية وتساهم على أمد عقود في تعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين دول المنطقة إضافة إلى تعزيز التنافس الشريف في المجال الرياضي.
ويقضي نظام البطولة بأن المنتخب الفائز بالكأس ثلاث مرات يحتفظ بها إلى الأبد على أن تتنافس المنتخبات بعد ذلك على كأس جديدة على غرار النظام المعمول به في كأس العالم.
وشهدت مسيرة البطولة التي تدخل النصف الثاني من عقدها الخامس ستة أشكال للكأس التي تقدم للبطل المتوج باللقب. (النهاية)

س ع د / ط م ا



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