أي مستقبل لمحادثات السلام السورية في جنيف بعد سقوط نظام بشار الأسد؟

(MENAFN
- Swissinfo)
استضافت جنيف عدة جولات من المفاوضات بشأن أزمة سوريا على مدار العقد الماضي. وفي أعقاب سقوط الرئيس بشار الأسد، قد تستضيف مدينة كالفن محادثات جديدة من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد، وفقاً لما ذكره محلل سياسي
مطّلع.
تم نشر هذا المحتوى على
20 ديسمبر 2024 - 07:35
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بعد مرور أزيد من أسبوع على انهيار نظام بشار الأسد، الذي أطاح به الهجوم الخاطف الذي شنه تحالف من المتمردين بقيادة هيئة تحرير الشام (HTS)، يشهد الشرق الأوسط حراكًا دبلوماسيًا نشطا ومكثّفا.
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