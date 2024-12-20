أي مستقبل لمحادثات السلام السورية في جنيف بعد سقوط نظام بشار الأسد؟

MENAFN - Swissinfo) استضافت جنيف عدة جولات من المفاوضات بشأن أزمة سوريا على مدار العقد الماضي. وفي أعقاب سقوط الرئيس بشار الأسد، قد تستضيف مدينة كالفن محادثات جديدة من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد، وفقاً لما ذكره محلل مطّلع.





تم نشر هذا المحتوى على 20 ديسمبر 2024 - 07:35 8دقائق



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بعد مرور أزيد من أسبوع على انهيار نظام بشار الأسد، الذي أطاح به الهجوم الخاطف الذي شنه تحالف من المتمردين بقيادة هيئة تحرير الشام (HTS)، يشهد الشرق الأوسط حراكًا دبلوماسيًا نشطا ومكثّفا.