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وفاة النائب الأسبق مازن ملكاوي

12/20/2024 3:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، النائب الأسبق مازن الملكاوي والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الخميس.
واستذكر الصفدي مناقب المرحوم الملكاوي الذي كان مثالا للإخلاص والوطنية محباً لوطنه وصاحب أداء نيابي تشريعي ورقابي رفيع خلال عمله في المجلس الرابع عشر.
وتقدم الصفدي بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأهله سائلا لمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.








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