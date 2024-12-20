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تراجع أسعار النفط عالميا رغم خفض الفيدرالي لسعر الفائدة

12/20/2024 3:11:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، على الرغم من خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة مؤخرا.
وبحلول الساعة 09:32 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.30% إلى 69.17 دولار للبرميل.
في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.29% إلى 72.67 دولار للبرميل، وفقا لما أظهرته التداولات.
ويأتي الانخفاض في ظل استقرار مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، عند 108.39 نقطة، والذي يعد أعلى مستوى له في قرابة عامين.
وقبل يومين خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لكن أسواق الأسهم والأصول المقومة بالدولار لم تصعد، لأن المنظم الأمريكي عدل توقعاته لأسعار الفائدة للعام 2025، حيث يتوقع الآن أن يخفضها مرتين بعد أن كانت 4 مرات، أي الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول ما سيزيد الطلب على الودائع.
ويوم أمس عند التسوية، تراجعت عقود الخام الأمريكي إلى 69.91 دولار للبرميل، كذلك هبطت عقود "برنت" إلى 72.88 دولار للبرميل.

RT

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