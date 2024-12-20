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اعلان صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن

12/20/2024 3:11:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الأمريكية في عمّان أن الأردن انضم أخيرا إلى 25 دولة مشاركة في برنامج Global Entry Trusted Traveler المنوي إطلاقه رسميا في الأسابيع القادمة.

وقالت السفارة في إدراج لها على "فيسبوك"، إن السفر إلى الولايات المتحدة أصبح الآن أسهل من أي وقت مضى، موضحة أن ذلك ليس فقط لأن فترة الانتظار لتحديد موعد الفيزا أصبحت أقل من 75 يوما، بل أصبح ذلك أسهل أيضا لحاملي الفيزا ممن يترددون على الولايات المتحدة بشكل متكرر حيث يمكنهم الآن المرور بصورة أسهل.

وأضافت أنها ستعلن عن تفاصيل البرنامج في وقت قريب.

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