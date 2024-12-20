اعلان صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الأمريكية في عمّان أن الأردن انضم أخيرا إلى 25 دولة مشاركة في برنامج Global Entry Trusted Traveler المنوي إطلاقه رسميا في الأسابيع القادمة.
وقالت السفارة في إدراج لها على "فيسبوك"، إن السفر إلى الولايات المتحدة أصبح الآن أسهل من أي وقت مضى، موضحة أن ذلك ليس فقط لأن فترة الانتظار لتحديد موعد الفيزا أصبحت أقل من 75 يوما، بل أصبح ذلك أسهل أيضا لحاملي الفيزا ممن يترددون على الولايات المتحدة بشكل متكرر حيث يمكنهم الآن المرور بصورة أسهل.
وأضافت أنها ستعلن عن تفاصيل البرنامج في وقت قريب.
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