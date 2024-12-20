أول تعليق من جورج وسوف بعد سقوط نظام الأسد

MENAFN - Amman Net) بعد أيام من الإطاحة بنظام بشار الأسد وفراره إلى الخارج، خرج السوري جورج وسوف عن صمته ليعلق على الأحداث الأخيرة التي تشهدها بلاده.

في منشور عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال وسوف: "أتمنى لسوريا وطني مستقبلا مشرقا جامعا تسوده المحبة والاستقرار والازدهار، مستقبلا يليق بشعبها الغالي".

ويعد هذا التصريح الأول للفنان المعروف بـ"سلطان الطرب" منذ انهيار نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول، مما أدى إلى هروب الأسد إلى روسيا.

لم يخفِ جورج وسوف دعمه للرئيس السوري بشار الأسد خلال الأزمة السورية. وقد عبّر عن موقفه هذا بشكل علني في العديد من المناسبات الإعلامية والتصريحات. يرى وسوف أن بشار الأسد يمثل الاستقرار في سوريا ويدعمه في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد، كما وصفه في مقابلة عام 2014 بأنه "طيب ويكره الدم". كما زار الأسد لتهنئته بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، وصرح حينها: "بشار الأسد رئيسي وتاج راسي".

موقف وسوف أثار انقساما كبيرا بين معجبيه. فمن جهة، عبّر كثير من السوريين والعرب المؤيدين للأسد عن تقديرهم لموقفه واعتبروه صوتًا فنيًا يساند وطنه. من جهة أخرى، وجه له معارضو النظام السابق انتقادات حادة، معتبرين أن تأييده للأسد يعكس تجاهلا لمعاناة الشعب السوري نتيجة القمع والصراع المستمر.