أفضل ألعاب الفيديو في 2024

MENAFN - Amman Net) شهد عام 2024 طرح العديد من العناوين المميزة في عالم الألعاب من مختلف الشركات والمنصات، ورغم أن كل لعبة تقدم تجربة فريدة بنفسها ومختلفة عن غيرها، فإن بعض هذه الألعاب تتفوق على غيرها كثيرًا، سواء كان الأمر في التصوير البصري أو أسلوب اللعب أو حتى الإخراج السينمائي.

وبينما يقام حدث، سنويًا لتوزيع جائزة لعبة العام، فإنه من الصعب اختيار لعبة واحدة لتكون الأفضل بشكل مطلق، لذا نقدم لكم مجموعة من أفضل ألعاب الفيديو التي صدرت هذا العام في عام 2024.

عندما أعلن أستوديو "نينجا ثيوري" (Ninja Theory) عن طرحهم للجزء الثاني من سلسلة "هيل بليد" (Hellblade) تيقن الجميع أننا ننتظر تجربة فريدة من نوعها تتفوق على ما قدمه الجزء الأول في عام 2017، ولحسن الحظ، فإن ملحمة سينوا-هيل بليد 2 (Senua's Saga – Hellblade II) ارتقت إلى المستوى المنتظر منها.

ورغم كون اللعبة قصيرة وأسلوب اللعب محدودا بعض الشيء، فإن التجربة البصرية والفكرية الفريدة التي تقدمها هذه اللعبة تضمن لها مكانًا في قائمة أفضل ألعاب العام، إذ استطاع الأستوديو تحويلها من مجرد لعبة معتادة إلى عالم سينمائي بديع مليء بالمؤثرات البصرية والصوتية.

تقدم اللعبة رحلة مختلفة عن الألعاب المعتادة، ولهذا السبب تستحق التجربة سواء كنت من محبي هذا النوع من الألعاب أم لا.







"مقطع من لعبة هيل بليد سينيوا ساكرفيس" (مايكروسوفت)

حازت هذه اللعبة على لحظة انطلاق ثورية، إذ أصبحت صيحة في عالم الألعاب بين ليلة وضحاها، وجذبت ملايين اللاعبين من مختلف بقاع العالم، وذلك لأنها حققت رغبة كانت دفينة لدى الكثيرين، وهي تجربة ألعاب "بوكيمون" بمستوى بصري مبهر على الحواسيب والمنصات الأخرى لأنها حكر على منصات "نينتندو".





تحاكي اللعبة أسلوب "بوكيمون" ولكن مع بعض الاختلافات البسيطة، إذ أصبح بإمكانك استخدام الأسلحة وقتال الوحوش الموجودة أمامك مباشرة، كما يمكنك تربية الوحوش وتنمية قدراتها، فضلًا عن امتطائها واستخدامها بشكل مباشر.

وتمزج اللعبة بين الألعاب الإستراتيجية التي تطلب منك إدارة مواردك بشكل جيد وبين ألعاب الأكشن والمغامرة المميزة التي تجعلك جالسًا أمامها لساعات طويلة، لذا فهي من الألعاب التي يجب تجربتها مهما كانت هوايتك أو نوعية الألعاب التي تفضلها.







تحاكي لعبة بال وورلد أسلوب "بوكيمون" ولكن مع بعض الاختلافات البسيطة (شترستوك)

رغم أنها لا تعد لعبة منفصلة بحد ذاتها، فإنها قدمت تجربة مميزة وفريدة من نوعها أعادت الحياة إلى اللعبة التي صدرت في العام الماضي وحازت على لقب لعبة العام فيه، وهي "إلدن رينغ"، وتأتي هذه اللعبة لتكون توسعة إضافية تتمة لقصة اللعبة الأساسية.

ولا تضم الإضافة فقط لحظات جديدة في القصة الإضافية، بل تقدم مجموعة من الوحوش الجديدة وأساليب اللعب الجديدة عبر مجموعة من الأسلحة والأماكن الجديدة داخلها لتخرج لنا في النهاية بمحتوى يتخطى ما اعتدنا عليه من التوسعات المعتادة.

ربما استثمر أستوديو "أطلس" (Atlas) وقته في الأعوام الماضية لتطوير ألعاب "بيرسونا" (Persona) المميزة، ولكن هذا لا يعني أنها اللعبة الوحيدة التي قام الأستوديو بتطويرها، وهذه اللعبة تأتي لتثبت قدرة "أطلس" على تقديم عناوين وألعاب مميزة.

تعتمد اللعبة على أسلوب اللعب المعتاد من "أطلس" وهو تتابع الأدوار، ولكن مع ميكانيكا جديدة وتجارب قتال مختلفة عبر دمج المزيد من القدرات الفريدة والشخصيات الفريدة في عالمها فضلًا عن تقديم قصة مميزة مع شخصيات مكتوبة بعناية فائقة، لتخرج لنا في النهاية تجربة أقرب إلى السينمائية، وهي تأتي في أسلوب الرسوم الكرتوني المعتاد من "أطلس".





في عام 2020، قام أستوديو "سوبرجاينت" (SuperGaint) البارز في قطاع تطوير الألعاب المستقلة بتقديم أحدث ألعابه وقتها، وهي الجزء الأول من سلسلة "هايدس" (Hades)، ورغم أن أسلوب اللعب الذي تبنته لم يكن مبتكرًا، إذ رأينا الكثير من ألعاب اكتشاف الأنفاق والخنادق السرية التي تجعلك تخسر كل ما قمت بجمعه في حالة موت الشخصية، فإن هذه اللعبة تحديدًا حازت على إعجاب جماهيري ونقدي واسع.

والآن، بعد 4 أعوام، يقدم لنا الأستوديو الجزء الثاني من اللعبة الذي يتبع قصة ميلينوي في رحلتها بالعالم السفلي واستخدامها للأسلحة والقدرات المختلفة التي تقابلها، ورغم أن اللعبة مازالت في طور الوصول المبكر، إلا أنها حازت على إعجاب الجماهير بشكل واسع حتى أصبح تقييمها في متجر "ستيم" 9 نقاط من أصل 10.

من النادر أن نرى ألعابًا صينية قوية قادرة على منافسة صناع الألعاب الغربيين، ويبدو أن المطور "غيم ساينس" (Game Science) تمكن من كسر هذه القاعدة، إذ استطاعت "ووكونغ" أن تبهر العالم وتحوز على إعجاب الجماهير والنقاد على حد سواء.

تتبع اللعبة قصة الملك القرد ووكونغ، وهو أحد أشهر الشخصيات في الميثولوجيا الصينية والتي تم اقتباسها في العديد من الأعمال حول العالم، وهي تنتمي إلى فئة ألعاب المغامرة والأكشن بأسلوب لعب "سولز" (Souls)، وهو أسلوب لعب مميز يجعل الوحوش أكثر قوة من المعتاد ويركز على مهارة اللاعب والمعدات التي يأتي بها.

إحدى أبرز الألعاب التي صدرت هذا العام هي لعبة "كول أوف ديوتي بلاك أوبس 6" التي تأتي بطور قصة مميز يحاكي أفلام المغامرات والأكشن المعتادة من هوليود فضلًا عن مستوى بصري مبهر وأسلوب قتال ممتع عبر أسلحة واقعية للغاية.

ورغم جودة طور القصة، فإن نجاح اللعبة الحقيقي كان في عودة جزء كبير من قاعدتها الجماهيرية إلى طور اللعب الجماعي الذي طالما كان جزءًا بارزًا من عالم "كول أوف ديوتي"، وقد شهد هذا الجزء تقديم أسلوب تحرك جديد ومبتكر يجعل التنقل داخل اللعبة أكثر سلاسة ويسرا فضلًا عن مجموعة متنوعة من الخرائط القديمة والجديدة على حد سواء.

تعزّز نجاح اللعبة عبر المنشور الذي شاركته الشركة، إذ وصفتها الشركة بأنجح لعبة "كول أوف ديوتي" تصدر على الإطلاق خلال الأعوام الماضية.







نجاح اللعبة الحقيقي كان في عودة جزء كبير من قاعدتها الجماهيرية إلى طور اللعب الجماعي الذي طالما كان جزءًا بارزًا من عالم "كول أوف ديوتي" (الجزيرة)

عبر هذا الجزء، تعود سلسلة "دراغون آيج" بعد غياب دام سنوات لتكمل قصتها المميزة والفريدة مؤكدة أن التخبط الذي عانت منه لعبة "آثنيم" (Anthem) لم يؤثر على قوة أستوديو "بايوير" (Bioware) في صناعة ألعاب تقمص أدوار ذات قصة مميزة وممتعة.

ورغم وجود بعض التحديات التقنية في اللعبة، فإنها تظل إحدى أفضل الألعاب التي صدرت هذا العام خاصة لمحبي سلسلة "دراغون آيج".