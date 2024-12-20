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أوبن إيه آي تتيح لجميع المستخدمين محركها المخصص للبحث

12/20/2024 2:08:23 AM
(MENAFN- Amman Net) بات في إمكان منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر شهرة "شات جي بي تي" أن تكون محرّك بحث مجانيا لمئات الآلاف من المستخدمين، مما يتيح لها منافسة مباشرة مع غوغل في هذا المجال.

وأعلنت شركة "أوبن إيه آي" عن إطلاق هذا المحرّك في أكتوبر/تشرين الأول الفائت، أي بعد عامين من بدء إتاحة "شات جي بي تي"، لكنّ هذا الامتداد للبرنامج الأساسي كان مخصصا حصرا لأصحاب الاشتراكات المدفوعة في الخدمة.

ولا يحتاج المستخدم إلا إلى حساب، حتى لو كان مجانيا، لطرح أسئلة على "شات جي بي تي" عن آخر الأخبار أو الأحداث المقبلة مثلا، والحصول على رد مكتوب مع روابط لمواقع إلكترونية.

وأوضح المسؤول في "أوبن إيه آي" كيفن ويل -في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت أمس الاثنين- أن إضافة هذه الميزة "تمنح (شات جي بي تي) القدرة على الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي، وبالطبع البحث عن الإجابات على الإنترنت".

ولم يعد التطبيق تاليا يتكل فقط على الكتلة الضخمة من البيانات المتراكمة قبل تاريخ سابق.

ويمكنه أيضا عرض الإجابات على خريطة، مثل خدمة "غوغل مابس" للخرائط.

كذلك يمكن لوضعية المحادثة الشفهية مع "شات جي بي تي" أيضا استخلاص الإجابات من الإنترنت لأصحاب الاشتراكات المدفوعة.

وأضافت غوغل الربيع الفائت إلى محرّكها المخصص للبحث خاصيّة "إيه آي أوفرفيوز" (AI Overviews) الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تتيح -مثل "شات جي بي تي سيرتش"- الحصول على إجابة مفصّلة عن استفسار يُطرح باللغة اليومية.

كذلك أضافت مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي إلى محركها للبحث "بينغ".

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