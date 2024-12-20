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عاجل الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

12/20/2024 2:08:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الجمعة، في زيارة خاصة.


وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

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