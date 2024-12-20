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عاجل الأرصاد: مطر ورعد وبرد وريح تؤثر على المملكة تستمر حتى هذا الموعد

12/20/2024 1:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يتأثر الأردن بحالة من عدم الاستقرار الجوي اليوم الجمعة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس باردا نسبيا وغائما جزئيا إلى غائم أحياناً، وتهطل زخات متفرقة من المطر في الشمال والوسط وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية تمتد أحيانا إلى أجزاء من المناطق الشرقية، قد تكون لفترة قصيرة غزيرة أحياناً في مناطق محدودة بما فيها منطقة البحر الميت ويصحبها الرعد وتساقط البرد أحياناً، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتدريجياً مع ساعات الليل يضعف هطول المطر.


وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة غدا السبت، مع بقاء الطقس باردا نسبيا وغائما جزئيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


يبقى الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية الأحد، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

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