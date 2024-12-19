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صقارو الكويت يحلون رابعا في البطولة الدولية لسباقات الصقور بدبي

12/19/2024 11:25:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) دبي - 19 - 12 (كونا) -- احتل الصقارون الكويتيون المركز الرابع بين 20 بلدا مشاركا في منافسات النسخة الثانية من كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور التي أجريت اليوم الخميس في مدينة دبي الإماراتية لتسجل بذلك جمعية الصقار الكويتية مكانة مميزة في أول مشاركة لها بالبطولة.
وقال رئيس جمعية الصقار الكويتية سيف الشلاحي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الصقارين الكويتيين تمكنوا من تحقيق 45 نقطة في منافسات دعوة الصقور (الملواح) التي شملت عدة فئات من الصقور بعد الإمارات وقطر والبحرين التي حققت المراكز الثلاثة الاولى على التوالي.
وأضاف الشلاحي الذي يشغل منصب عضو الاتحاد الدولي لهذه الرياضة التراثية الذي يتخذ من مدينة دبي الاماراتية مقرا له ان تميز ابناء الكويت من هواة هذا الموروث الأصيل في أولى مشاركتهم في هذا الاستحقاق المهم كان محط اهتمام وانظار كل محبي وهواة الصقور المشاركين بالبطولة.
وذكر ان هذا الأداء المميز للصقارين الكويتيين ومنافستهم لنظرائهم من دول لها باع كبير في هذه الالعاب الشعبية مثل الإمارات وقطر والبحرين يشكل دافعا كبيرا لهم لتحقيق نتائج مميزة في البطولات المقبلة مشيدا بهذه النتائج الجيدة.
وثمن جهود رئيس الاتحاد الدولي الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم والقائمين عليه لدعمهم الكبير لكل هواة تربية الصقور في العالم ما يعمل على المحافظة على هذه الرياضة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من التراث الخليجي والعربي الأصيل.
وشارك في البطولة 22 فريقا من 20 دولة من ضمنها دولة الكويت تنافسوا في 4 فئات متنوعة وجمع فريق اتحاد الإمارات 90 نقطة تصدر بهم إجمالي عدد الأشواط. (النهاية)

س خ م / ه س ص



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