صقارو الكويت يحلون رابعا في البطولة الدولية لسباقات الصقور بدبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
دبي - 19 - 12 (كونا) -- احتل الصقارون الكويتيون المركز الرابع بين 20 بلدا مشاركا في منافسات النسخة الثانية من كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور التي أجريت اليوم الخميس في مدينة دبي الإماراتية لتسجل بذلك جمعية الصقار الكويتية مكانة مميزة في أول مشاركة لها بالبطولة.
وقال رئيس جمعية الصقار الكويتية سيف الشلاحي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الصقارين الكويتيين تمكنوا من تحقيق 45 نقطة في منافسات دعوة الصقور (الملواح) التي شملت عدة فئات من الصقور بعد الإمارات وقطر والبحرين التي حققت المراكز الثلاثة الاولى على التوالي.
وأضاف الشلاحي الذي يشغل منصب عضو الاتحاد الدولي لهذه الرياضة التراثية الذي يتخذ من مدينة دبي الاماراتية مقرا له ان تميز ابناء الكويت من هواة هذا الموروث الأصيل في أولى مشاركتهم في هذا الاستحقاق المهم كان محط اهتمام وانظار كل محبي وهواة الصقور المشاركين بالبطولة.
وذكر ان هذا الأداء المميز للصقارين الكويتيين ومنافستهم لنظرائهم من دول لها باع كبير في هذه الالعاب الشعبية مثل الإمارات وقطر والبحرين يشكل دافعا كبيرا لهم لتحقيق نتائج مميزة في البطولات المقبلة مشيدا بهذه النتائج الجيدة.
وثمن جهود رئيس الاتحاد الدولي الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم والقائمين عليه لدعمهم الكبير لكل هواة تربية الصقور في العالم ما يعمل على المحافظة على هذه الرياضة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من التراث الخليجي والعربي الأصيل.
وشارك في البطولة 22 فريقا من 20 دولة من ضمنها دولة الكويت تنافسوا في 4 فئات متنوعة وجمع فريق اتحاد الإمارات 90 نقطة تصدر بهم إجمالي عدد الأشواط. (النهاية)
س خ م / ه س ص
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