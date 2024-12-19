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((مرحبًا ألف)) 21 كلم لمشروع محوري بمواصفات عالمية - جريدة الوطن السعودية

12/19/2024 11:18:55 PM
(MENAFN- Al Watan) ((مرحبا ألف)).
هو مشروع طريق يبلغ طوله 21 كلم، ويربط محافظة خميس مشيط وجامعة الملك خالد ومطار أبها الدولي بوسط مدينة أبها، ويعد أحد المشاريع المحورية المهمة ضمن إستراتيجية تطوير منطقة عسير التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتكون المنطقة وجهة عالمية طوال العام.
وينفذ المشروع الذي اقترحه أمير المنطقة، رئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال على 3 مراحل.
مرحلة أولى
انتهت المرحلة الأولى من المشروع الذي دشنه أمير عسير، والممتد من طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مدينة أبها بطول 9.7 كم وعرض 60 مترًا.
ويعد المشروع أحد أهم المشاريع التنموية الحيوية، وهو ينفذ في موقع إستراتيجي في منطقة عسير بمواصفات عالمية، كونه يعد ليكون أحد الشرايين الحيوية لتنقلات الجماهير خلال استضافة مدينة أبها لمباريات إحدى مجموعات نهائيات كأس العالم 2034، بما فيها مباريات من دور الـ16.
وينفذ المشروع بالشراكة بين 3 جهات في منطقة عسير، هي هيئة التطوير، والأمانة، والأمارة.
وعملت الهيئة على ربط المخطط الإقليمي ومعايير المشهد الحضري بالطريق انطلاقًا من إستراتيجيتها ودورها في متابعة المشاريع الأساسية في المنطقة، فيما عملت الإمارة على ضبط التنسيق الأفقي بين الجهات المشاركة في التنفيذ لتحقيق الاستفادة العالية من المشروع، فيما تولت الأمانة تصميم وتنفيذ المشروع وفق معايير عالية الجودة، حيث سيسهم الطريق في تحقيق الأنسنة وتقليل الازدحام المروري الذي تشهده الطرق الموازية الأخرى.
قمم وشيم
أوضحت هيئة تطوير عسير أن اسم الطريق (مرحبًا ألف) يأتي انطلاقًا من إستراتيجية تطوير منطقة عسير ((قمم وشيم)) ببنائها على أساسي الأصالة والطبيعة، حيث يحتوي عنصر الأصالة على شيم المنطقة التي يتسم بها المجتمع مثل حسن الوفادة وروح الضيافة ليكون اسم الطريق (مرحبًا ألف) نسبة إلى جملة الترحيب العريقة في المنطقة.
وأشارت الهيئة إلى أن جميع المسميات على الطريق ستكون انطلاقًا من معنى الضيافة العريق، إضافة إلى أن الطريق يعد بوابة للقادمين من مطار أبها الدولي، كما أنه سيكون طريقًا شريانيًا أساسيًا ذي طابع حدائقي (parkway) يجمع ما بين البيئة الجميلة المساعدة على تقليل التلوث البصري والسمعي، ومناطق الراحة والترفيه مما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الحياة.
وتضمنت المرحلة الأولى من الطريق تعبيد الطريق وإنارة 142 برجًا، فيما ستتضمن المرحلة الثانية تحسين المشهد الحضري من خلال عناصر الأنسنة والمسارات الرياضية والحيوية وغيرها، بينما سيتم تطوير المجاورات العمرانية المحيطة بالطريق في أعمال المرحلة الثالثة ليكن طريق ((مرحبًا ألف)) طريقًا نموذجيًا في الفكرة والتنفيذ.
نقطة محورية
أكد الدكتور عبدالله آل مرعي، "اكاديمي " ومهتم بالشأن العام لـ((الوطن)) أن ((مشروع طريق مرحبًا ألف يشكل نقطة محورية في تنمية مدينة أبها، كونه البوابة الجنوبية والواجهة الحضارية الأهم لهذه المدينة السياحية)).
وأضاف ((يمتاز المشروع بموقعه الإستراتيجي الذي يربط بين مدخل أبها الجنوبي والمناطق المجاورة، ما يجعله عاملًا أساسيًا في تعزيز حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية)).
وتابع أن ((مشروع مرحبًا ألف يشهد اهتمامًا كبيرًا بالبنية التحتية والمرافق العامة، حيث تم تنفيذ عدد من التحسينات التي أسهمت في تحسين الانطباع الأولي للزوار، ومع ذلك فإن هذا المشروع ما يزال بحاجة إلى مزيد من التطوير لجعله يواكب طموحات رؤية المملكة 2030، خاصة فيما يتعلق بجعل أبها وجهة سياحية مستدامة ومتجددة)).
وأكمل ((يتمثل الطموح في تحويل مرحبًا ألف إلى معلم جذب شامل يوفر تجربة مميزة للسكان والزوار على حد سواء، ويمكن تحقيق ذلك من خلال:
1. إعادة تصميم المساحات الخضراء والمرافق العامة بحيث تعكس هوية أبها الثقافية والتراثية، إلى جانب الاهتمام بالجوانب البيئية.
2. إنشاء مناطق ترفيهية وسياحية متكاملة تضم مطاعم ومقاه وأسواقًا شعبية تعكس طابع المنطقة.
3. تحسين الطرق والمواصلات لربط المشروع بسهولة ببقية معالم المدينة، بما يعزز انسيابية الحركة ويقلل الازدحام.
4. استثمار التكنولوجيا الذكية مثل تطبيقات الواقع المعزز لتعزيز تجربة الزائرين وتقديم معلومات غنية عن تاريخ وثقافة المنطقة.
مدينة عالمية
يواصل الدكتور آل مرعي أن ((المشروع يعد فرصة ذهبية لتحويل أبها إلى مدينة عالمية تجمع بين التراث المحلي والحداثة. ولتحقيق ذلك، يجب تبني خطة تطوير شاملة تعتمد على التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي. كما ينبغي تخصيص ميزانية مستدامة لصيانة المشروع وضمان استمرارية جودته)).
وتابع ((الطريق ليس مجرد بوابة جغرافية؛ بل هو رمز يعكس طموح أبها في أن تكون الوجهة السياحية الأولى في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط)).
شريان تنموي
من جهته، يؤكد الكاتب المهتم بالشأن العام ((علي العكاسي)) أن مشروع طريق مرحبًا ألف، يعد من أهم الطرق السياحية والحضارية بمنطقة عسير، ويتم تنفيذه كشريان مهم وجديد يساند ويوازي الطريق القديم بين مدينتي أبها وخميس مشيط، وهو يكتسب أهميته كونه يربط مطار أبها الإقليمي وطريق الملك عبدالله وجامعة الملك خالد وامتداده لطريق الأمير سلطان باتجاه وسط مدينة أبها، كل هذه المعطيات التي يقدمها طريق مرحبًا ألف لسكان المنطقة يجعلنا نتطلع إلى جعله متناغمًا مع طريق الأمير سلطان في الاتساع والخدمات والوصول إلى أحياء أبها الشرقية مثل المنسك والنميص وقرى الشرف، وهو أكثر جمالًا وتأثيرًا.
وأشار العكاسي إلى جهود أمانة منطقة عسير باعتمادها لمشروع الكبري الرابط مع طريق المية، وأضاف ((طريق مرحبًا ألف مشروع تنموي مهم لحل الاختناقات المرورية والزحام، ويسهم في سهولة الوصول مستقبلًا إلى ملعب جامعة الملك خالد الذي يحتضن مباريات إحدى مجموعات كأس العالم 2034)).
فكرة أمير عسير
يوضح أمين منطقة عسير، المهندس عبدالله الجالي لـ((الوطن)) أن ((طريق مرحبًا ألف هو فكرة أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال الذي وجه بأن يكون للطريق هوية انطلاقًا من اسمه، وأن تكون جميع الاستثمارات والمشاريع المنفذة عليه جاذبة للسائح من فنادق ومطاعم ومجمعات ومقاهي ومعارض وحدائق ومراكز ومسارات لرياضة المشي والدراجات تعكس في مجملها هوية منطقة عسير ((قمم وشيم)) من الضيافة والترحاب بالضيف والزائر والسائح، ويكون الهدف جعل هذا الطريق وجه وهوية وأن يكون على نحو فريد من نوعه على مستوى المملكة)).
وأضاف ((هناك اشراف مباشر ومتابعة من الأمير تركي بن طلال لمراحل تنفيذ المشروع الكبير)).
المرحلة الثانية
كشف الجالي عن البدء في المرحلة الثانية من مشروع الطريق بطرح مشروع قيمته 260 مليون ريال لتنفيذ جسر وكوبري وأنسنة وتقاطعات ومداخل ومخارج وتشجير وأرصفة على امتداد 21 كلم وفق دراسات وتصاميم مرورية.
وقال إن ((الكوبري الرابط لطريق مرحباً ألف مع طريق الأمير سلطان، والذي بدأ العمل في تنفيذه سيسهل الحركة المرورية)).
وفيما يتعلق بتقاطع الطريق مع طريق أبو هريرة المعروف بشارع الأربعين، أكد الجالي أن ((الأمانة تولت تجهيز وتصميم مخطط لتنفيذ مشروع كوبري لتسهيل الحركة المرورية فور اعتماد مبلغ المشروع من قبل وزارة المالية)).
مخطط وفق المعايير
حول مخاوف سكان الأحياء المجاورة للطريق، وملاك الأراضي على امتداد الطريق، كشف الجالي أن ((هناك دراسات وتصاميم لمخطط متكامل بناء على توجيه ورؤية أمير المنطقة هدفه خدمة الأهالي ليستفيدوا من مواقعهم تجاريًا واقتصاديًا وسياحيًا بالبناء أو التأجير والبيع وفق معايير وتوجهات المشهد الحضري)).
مراحل مشروع مرحبًا ألف
-إجمالي طول الطريق 21 كلم
-المرحلة الأولى 9.7 كلم
ـ نسبة الإنجاز 100%، وتشمل:
- تعبيد وإنارة الطريق
- تنفيذ بنود وسائل الأمن والسلامة لكامل الطريق
ـ المرحلة الثانية
مرحلة إجراء الاعتماد، وتشمل:
ـ تأهيل وتحسين طريق مرحباً ألف وفقًا لمعايير وتوجهات المشهد الحضري
ـ أنسنة الطريق المتمثلة في أعمال المسارات الرياضية والحيوية
#المرحلة الثالثة
تطوير المجاورات العمرانية المحيطة بالطريق، وتشمل:
ـ تقديم مفهوم تصميمي لجانبي الطريق لاستعمالات الأراضي ومقترح تطويري للواجهات يعكس روح ((مرحبا ألف)).
ـ تطوير المفهوم التصوري وتقديم المبادئ التوجيهية لمعايير تصميم عالية المستوى.
ـ إعداد فكرة تصميمية ليكون طريق حدائقي (parkway)
مرحبًا ألف والسياحة
ـ يحقق أهمية إستراتيجية لخدمة القطاع السياحي
ـ يتقاطع مع طريق مطار أبها الدولي ومشروع سفن الترفيهي
- يدعم القطاع السياحي في المنطقة بهويته الثقافية للمنطقة.
- تنشأ على جانبيه
1ـ فنادق ومراكز تجارية ومطاعم
2ـ مسارات رياضية وحيوية
3- حدائق وساحات
مشروع لي بريمر
ـ ينفذ على مشروع طريق مرحبًا ألف
ـ يضم 150 معرضًا مخصصًا ليكون مقاهي ومطاعم وأسواق بماركات عالمية ومسارات للمشي ونافورة وفندق 5 نجوم وقاعة أفراح.

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