Friday, 20 December 2024 04:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عن موت أدب الرحلة

12/19/2024 11:17:18 PM
(MENAFN- Al Watan) .. وفي الحقيقة نحن دائماً على سَفَر، فالحياة سَفَر، حركة. ولعلّ الدراويش المولويّة قدّموا أحسنَ تعبيرٍ رمزيّ عن هذا الحال في الكون؛ ففي رقصهم الدائريّ يُعيدون، وبشكلٍ رمزيّ، سيرةَ الكَون والحياة والوجود في حركته الدّوريّة الدّائبة؛ ورقصهم هو تعبيرٌ صوفيّ رمزيّ عن التحوُّل الأبديّ، لأنّ نهاية الدائرة هي بدايتها، فالدوران أبديّ وتعبيرٌ في الآن عن انتقال الحياة، والعالَم، وفي كلّ لحظة، من شأنٍ إلى شأن.
دَورانُهم هو دوران النجوم والأفلاك والأيّام والفصول، دوران الزّمن، وارتبطت السياحةُ بالمتصوّفة، ففي السَّفرِ الأرضيّ شيءٌ من البحث عن المُطلَق وكأنّه استعادةٌ رمزيّة لذاك السفر الأبديّ داخل الذّات نحو مُطلَقٍ يظلّ مُتعالياً باستمرار. وهذا السفر هو تجربةُ ومُعاناةُ اكتشافِ الذّات لذاتِها العميقة؛ وهو مقامُ الوصْلِ لدى الصوفيّة الذي يُدرِك ولا يُدرَك كما قال أحدُ المتصوّفة:
فارقته زمناً ولمّا التقينا كان تسليمه عليّ وداعاً.
العود إلى الجوهري
والسَّفرُ كما يبدو لي ليس التنقُّلَ الفيزيقيّ من مكانٍ إلى آخر فحسب، فهذا أحد مظاهره؛ إذ هناك مَن يَنتقل من بلادٍ إلى أخرى ويَظلّ في موضِعِه لا يغادره. وهذا شأن الأغلب الأعمّ من الناس، يحمل قريتَهُ حيثما يذهب ولسان حاله يقول حيثما أكون يكون معي وطني. ولعلَّ أوضح مثالٍ على ذلك هو مثال معمّر القذّافي وخيمته الأسطوريّة التي ظلّ يحملها معه في عواصم العالَم كشاهدةٍ على أنّ الرجلَ لم يُسافر مطلقاً، وهذا أشنع أنواع السفر، حيث يتنقّل ويشقى الإنسان بلا إفادة، إذ يظلّ في مكانه.
السفر إذن حركةٌ واحدة في الداخل والخارج. السفر هو اكتشافٌ للعالَم عبر الأنا واكتشافٌ لتلك الجوانب المجهولة من الأنا التي لا تتجلّى وتتكشّف إلّا عِبر العالَمِ، والتنقُّلِ في العالَم. إذن فنحن إذ نسافر في الجغرافيّات، إنّما نسافر في الآن نفسه في الداخل؛ وأغلب الظنّ أنّ فالعالَم الخارجيّ ليس سوى احتمالٍ من احتمالات النظرة الداخليّة له.
ثمّة تبادُلٌ بين الداخل والخارج. ونحن أيضاً، وبقدر ثراء استعدادنا الداخليّ، نكتشف ثراءَ العالَم الخارجي.
هكذا نسافر، وفي السفر إذ نكتشف أبجديّة العالَم، إنّما نَكتشفُ وفي الآن، جوانبَ من أنفسِنا ظلّت إلى الآن مَخفيّةً عنّا في دياجير الذّات؛ جوانب ظلَّت بالنسبة إلينا مجهولة. لعلّ العالَم في هذه الحال شبيه في وجوده بالنصّ الأدبيّ، فالكتابة هي أيضاً إبداعٌ مزدوج؛ لأنّه، وفي أثناء مُمارَسة الكتابة، وعبرها، نُعيد صَوْغَ أنفسنا أو ما يُسمّى recréation du soi La.
كذلك العلاقة الحُبيّة، حيث وفي تجربة الحبّ واللّقاء مع الآخر، نَكتشف أشياءً غائرة في تلك المناطق المعتمة من عالَمِنا الداخلي، نُعيد اكتشافَ ذواتنا من جديد، اكتشاف أبعاد أخرى للأنا كانت، وإلى حدّ تلك اللّحظة، مجهولةً لدينا، لأنّها كانت في طوايا عقلنا السرّي... أوَلَيست مُفارقة عجيبة تلك المُتمثّلة في التالي: للغَوْصِ عميقاً في الداخل لا بدّ من حضور ذاك الكائن السحريّ الخارجيّ الآخر المعشوق أو النصّ الأدبيّ أو القطعة الموسيقيّة لنتمكّن من خلاله من الوصول إلى أقاصي الذّات واكتشاف ثراءٍ كان غافياً هناك في زاوية معتمة من عقلنا السرّي... كذلك هو العالَم مكان خارجي بعيد وناءٍ يُضيء لنا أكثر الأشياء حميميّة في دواخلنا... وأهل التيبت على صواب، إذ يقولون في أمثالهم ((السفر هو العود إلى الجوهري))..
أيضاً، لهذا السبب توصَف الأسفار بالمُغامرات، وكذلك العلاقات العاطفيّة توصَف هي أيضاً بالمُغامرات؛ وذلك لاحتوائهما على عناصر مُشترَكة: التحوّل والجديد والمجهول المُمتع والمُخيف.
الذهاب إلى الآخر
أَذكرُ مَوقفاً سينمائيّاً كالتالي:
قال الشابُ الألماني للمرأة الولهى بحبّه، والتي كانت تريده أن يرتبط بها برباط الزواج الأبديّ. وكان فتىً وسيماً غضّاً في ميعة الصّبا وشرخ الشباب، كما تقول العرب.
قال مُعتذراً:
أريد، وقَبل أن أختاركِ زوجةً لي، أن ألفّ بالعالَم لأتعرّف إلى نفسي.
أي أنّنا لا بدّ من أن نذهب إلى العالَم، أن نوغل بعيداً لنلتقي بما هو أقرب إلينا من حبل الوريد كما تقول العرب. أيضاً وأيضاً؛ ليتمّ ذاك اللّقاء الحقيقي بذاتِنا الحقيقيّة، بذاك الجانب الغائر العميق من أنفسنا، والذي طبعاً لا يتكشّف تكشّفاً مُطلقاً.
أَدرك الشاب أنّ عليه أن يلفّ الأرض ليكتشفَ ذاته عبر اكتشاف العالَم، وحينئذ سوف يَعرف أين موضعها في العالَم.
قال غوته وفي مجالٍ شبيهٍ ومُواز: مَن لا يَعرف سوى لغته، لا يَعرف لغتَه.
ومن المُمكن القول إنّ مَن لا يَعرف سوى أناه/ ثقافته، لا يعرف أناه/ ثقافته.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى الثقافات الأجنبيّة. في لقائك بالثقافات الأخرى تتكشّف لكَ جوانب من ثقافتك، تراها في ضوءٍ جديد، تَكتشف أنّ البشريّةَ واحدة، مفردة في تعدّدها وثرائها... مرّة أخرى لا بدّ من الذهاب إلى الآخر لنكتشف ذاك الجانب من ذواتنا الذي ظلّ مجهولاً إلى الآن... لنكتشف جانبنا الكلّي الكونيّ notre côté universel ونتخلّص بالتالي من الزوائد والشوائب الأنانيّة المَرَضيّة.
بيد أنّ السفرَ المُرادِفَ للمغامرة والاكتشاف والانبهار بالأشياء الجديدة، بدأ يختفي من حياتنا، وذلك من جرّاء ظاهرة العوْلَمة، حيث صارتِ المُدن الحديثة نسخاً متشابهة متكرّرة. فأنتَ إذ تدخل غرفةَ أحد الفنادق وتُغلِق الباب من ورائك، تَجِدُ نفسَكَ في مكانٍ تجريديّ، في حيّزٍ بلا هويّة مُحدَّدة. فأثاث غرف الفنادق هو واحد مُتشابه عبر العالَم، لأنّ الشركات العالميّة المُزوِّدة واحدة... وللحظةٍ لا تدري هل أنتَ داخل فندق في طوكيو، أم في جزيرة جربة التونسيّة، أم في مكسيكو؟! وتذهب لواحدةٍ من المُدن الحديثة بناطحاتِ سحابها وتَقف في نافذةٍ ما تتفرّج على المشهد، فلا تدري هل أنتَ في مانهاتن أم في حيّ الديفانس في باريس أم في أحد أحياء هونغ كنغ أم في الخليج العربيّ أم في طوكيو... فالعمارة الحديثة هي أيضاً سطَّحت العالَم؛ هي عمارةٌ واحدةٌ في القارّات الخمس، كما هو الأمر على صعيد الملابس والمطاعم والكمبيوترات، وعناوين الإنترنت، فهي كلّها مُتماثِلة. مخاوف مارغريت يور سينار قَبل أربعين سنة من أن يصير العالَم متجانساً صارت واقعاً الآن.
إذن، إلى أين تمضي أيّها الرحّالة؟! الأماكن البعيدة لم تَعُد بعيدة. اختفى سحرُ المسافات. يكفي ساعات لتلفّ نصفَ العالَم، والأماكن القَصيّة النّائية صار لها لون وطعْم مكانِكَ الحميمي. فمِن أين سيأتيكَ ذاك التكشُّف الذّاتي وذاك الانبهار الذي هو نِتاج حسّ الغرابة والإكزوتيك؟!! الانبهار الذي هو في أساس كلّ إبداع فكريّ وفنّي...
كان جان جاك روسّو يُفضّل في السفر الترجُّل والمشي. وكَم من مرّةٍ زار باريس قادماً من جنيف سَيراً على الأقدام؟!! كان يعتقد أنّ سرعة العربات التي تجرّها الخيول تزيل نعمة التأمّل في العالَم واستبطان الأشجار والسهول والينابيع والأنهار والجسور وبيوت الفلّاحين والكنائس الصغيرة والفنادق الريفيّة والأديرة المُتنائية في البريّة. وكثيراً ما كان يَعبُرُ راجِلاً الريفَ السويسري والفرنسي، ثمّ يَدخل باريس عبر ذاك الدرب الأخضر الذي، وبفعْل التطوّر العمراني وتمدُّد المدينة، صارَ اليوم شارعاً طويلاً يشقّ الدّائرة الحادية عشرة الباريسيّة، وقد أَطلقت عليه بلديّةُ باريس اسم Rue du Chemin vert شارع الدرب الأخضر، والذي ينتهي اليوم في ساحة الأوبرا الحديثة. وكتبَ روسّو في أثناء تلك السياحات ((Les Rêveries du promeneur solitaire أحلام أو تأمّلات المتجوِّل المتوحِّد)).
عجزَ الفردُ عن التأقْلُمِ
اليوم، ماذا نقول عن السفر بالطائرات؟! حيث لا يرى الإنسانُ شيئاً سوى سماء زرقاء يتطلّع إليها كما لو كان يراها من نافذة بَيته... الطائرات التي كان هنري ميلر يرفض ركوبها. يقول في روايته ((عملاق ماروسي)) لم يُخلق الإنسانُ ليتنقّلَ عبر الأجواء، خُلق البشريّ ليسيرَ فوق الأرض، وعلى سطح البحر، على أقصى حدّ.
والمُفارَقة أنّ الإنسانيّة بدأت السياحة المكثّفة في شكلٍ متوازٍ مع هذه الحداثة التي قضتْ على السّفر ومُتَع السياحة، وذلك لانتفاء حسّ الغرابة والإيكزوتيك الذي هو معنى، بل جوهر السياحة عَيْنها. الحداثة التي جاءت بالعوْلَمة قضت على مُتَع السفر؛ صارَ العالَمُ مكاناً واحداً مُتجانساً، وهذا كلّ ما كانت تخشاه وتتوقّعه مارغريت يورسنار قَبل أربعين سنة من دخول الثقافات والمُجتمعات في قالبٍ مُتجانس. اليوم عمَّ التجانُسُ بسرعة لم تكُن تتوقّعها يور سينار... فالتاريخ صارَ مُتسارِع الحركة.
كانتِ الناسُ في العالَم القديم تُسافِر للمتاجَرة؛ أو لطَلَبِ العِلم أو للسفارة بين الدّول أو لأسبابٍ دينيّة، للقيام بالمَناسِك والسفر هَرَباً من مجتمعٍ عجزَ الفردُ عن التأقْلُمِ معه فهَجَرَهُ إلى بلادٍ نائية؛ أو هَجَرَ الشعراءُ والكتّاب الغاضبون بلاداً لم تَعُد تتّسع لأحلامهم ولجنونهم كما فعل رامبو، وهولدرلين، وفان خوخ، وبول غوغان... أو هجرة، بل قلْ فرارَ كتّاب وفنّاني الأنظمة الشموليّة الحديثة التي، تُحدِث جروحاً صعبة الالتئام؛ وكأنّي بالشاعر العربي القديم قد أَدرك هذا الأذى فأَنشد ابن الأهتم:
لَعَمْرُكَ ما ضاقَتْ بِلاَدٌ بأَهْلِهَا ... ولكنَّ أَخلاقَ الرِّجالِ تَضيقُ
رحلات غرائبيّة
أمّا السفر من أجل السياحة، أيّ السفر من أجل السفر، فهذه بدعة جاءت بها الحداثة، هي ظاهرة بدأت في أوروبا الغربيّة في أواسط القرن التّاسع عشر مُتزامنةً مع ظهور النقابات وتنظيم أوقات العمل والراحة الأسبوعيّة والعطل السنويّة. والمُفارَقة أنّ هذه الحداثة التي جاءت بالسياحة، هي نفسها التي قضت على متع السياحة وجوهر السفر المتمثّل في الإحساس بالغرابة والإيكزوتيك كما ذكرت...
سافرَ الرحّالةُ والسيّاح الغربيّون في البدء إلى البلاد القريبة المُتاخِمة لأوروبّا جنوب المتوسّط، أو ما تسمّيه العرب العدوة الجنوبيّة لبحر الروم. سافروا إلى تونس والجزائر والمغرب ومصر وبلاد الشام، وكانوا يلتقون عوالم ثقافيّة مغايرة. كانوا يجدون في هذه البلاد ما هو مُغايِر، ومُبهِر، وغرائبي. واليوم بَدأ التغايُر الثقافي والإثني في الخبوّ والتلاشي، وبدأ العالَم يمضي نحو تجانُسٍ مقيت، بل درامي... وصار السفرُ للراحة، ولم يَعُد مَصدراً لاكتشاف الجديد. وصارَ من المستحيل أن تُكتب نصوصُ رحلاتٍ غرائبيّة زاخرة بالعجائب على غرار كتابات الرحّالة العرب القدامى الذين كانوا يُبحرون، ومنذ أواسط القرن التّاسع الميلادي، من مرافئ البصرة وسيراف حتّى بحر الصين الذي أدركه سليمان التاجر قَبل أن يَصلَهُ ابن بطّوطة، وماركو بولو Marco Polo. تلك الكتابات التي تَرتفع أحياناً قِصَصُها العجائبيّة إلى مستويات ((ألف ليلة وليلة)).
اليوم، صار نصُّ الرحلة يستند إلى عالَم الكاتب الداخليّ، وما يَعتمل فيه من انفعالاتٍ أكثر ممّا هو وصفٌ لمشهدٍ خارجي هو متجانِس ومتشابه في كلّ بقاع الدنيا. واقتربتْ نصوصُ الأسفار من الأدبِ الأوتوبيوغرافي، أدب السيرة الذاتيّة؛ بل تماهت مع السيرة.
وهكذا بعدما تركتِ الروايةُ مكانَها للسيرة الذاتيّة، كما تنبّأ بذلك مارك توين قَبل عقود من الزمن، وكان هنري ميلر هو التجسيد المتوهِّج لهذه النبوءة، ها هو سردُ الرحلة ينضمّ هو أيضاً إلى عالَم الكتابة الأدبيّة، من سيرة ذاتيّة وشِعر، ويترك مكانَه لها. وفي هذا السياق، يقول الكاتبُ الفرنسي بليز سندرار: السفر متأصّل في الشِّعر: رحلات جغرافيّة، ولكنْ أيضاً رحلات الحواسّ. إنّ التشرُّدَ هو في الواقع مصدرٌ للتنوير الشعريّ بمشهديّاته المُختلفة.
*شاعر وكاتِب من تونس
* ينشر التزامن مع دورية أفق الإلكترونية.

MENAFN19122024000089011017ID1109014825

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث