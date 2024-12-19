مقترح نيابي لإلزام ((تمكين)) سداد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: ياسمين العقيدات
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترح بقانون لتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي وذلك عبر إلزام صندوق العمل «تمكين» بتحمل سداد مكافأة نهاية الخدمة للعامل غير البحريني، إذ جاء في القانون الحالي أن يقوم صاحب العمل بتسديد الرسوم والغرامات لهيئة تنظيم سوق العمل، مؤكدين أن الاقتراح بقانون يساعد شريحة كبيرة من المجتمع على النهوض بالاقتصاد الوطني والحفاظ على الملكية ورأس المال والعمل قدر المستطاع على تقليل التكاليف الشهرية والسنوية والحيلولة دون زيادتها بأي تكاليف مالية، وفي ضوء أن صاحب العمل يقوم بتسديد الرسوم والغرامات لهيئة تنظيم سوق العمل، فإن الاقتراح بقانون جاء ليلزم صندوق العمل بتحمل سداد مكافأة نهاية الخدمة للعامل غير البحريني، أملا في تخفيض الأعباء المالية عن أصحاب العمل في ظل زيادة الاشتراكات التي تدفع إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
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