مقترح نيابي لإلزام ((تمكين)) سداد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تقدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بمقترح‭ ‬بقانون‭ ‬لتعديل‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬إلزام‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬بتحمل‭ ‬سداد‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬للعامل‭ ‬غير‭ ‬البحريني،‭ ‬إذ‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الحالي‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بتسديد‭ ‬الرسوم‭ ‬والغرامات‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يساعد‭ ‬شريحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬النهوض‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الملكية‭ ‬ورأس‭ ‬المال‭ ‬والعمل‭ ‬قدر‭ ‬المستطاع‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬التكاليف‭ ‬الشهرية‭ ‬والسنوية‭ ‬والحيلولة‭ ‬دون‭ ‬زيادتها‭ ‬بأي‭ ‬تكاليف‭ ‬مالية،‭ ‬وفي‭ ‬ضوء‭ ‬أن‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬يقوم‭ ‬بتسديد‭ ‬الرسوم‭ ‬والغرامات‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬فإن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬جاء‭ ‬ليلزم‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬بتحمل‭ ‬سداد‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬للعامل‭ ‬غير‭ ‬البحريني،‭ ‬أملا‭ ‬في‭ ‬تخفيض‭ ‬الأعباء‭ ‬المالية‭ ‬عن‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬زيادة‭ ‬الاشتراكات‭ ‬التي‭ ‬تدفع‭ ‬إلى‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭.‬

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