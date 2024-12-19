وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة تركيا المعينة لدى البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الوزارة اليوم، الدكتورة عائشة هلال صايان كويتاك، التي سلمت وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتمادها كسفيرة للجمهورية التركية المعينة لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، أكد وزير الخارجية متانة علاقات الصداقة والتعاون الثنائي التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية التركية، وما تشهده من تطورٍ ونماءٍ على الأصعدة كافة، مشيدًا بحرص البلدين ورغبتهما المشتركة على الدفع بهذه العلاقات نحو مستويات أشمل خدمةً للمصالح والتطلعات المُتبادلة، متمنيًا لسعادة السفيرة التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها الدبلوماسي.
من جانبها، أعربت الدكتورة عائشة هلال صايان كويتاك عن اعتزازها بتقديم نسخة من أوراق اعتمادها إلى سعادة وزير الخارجية، مشيدة بما يربط البلدين الصديقين من علاقات متميزة في شتى المجالات، متمنية لمملكة البحرين المزيد من التقدم والرفعة والازدهار.
حضر اللقاء، منيرة نوفل الدوسري رئيس قطاع الشؤون الآسيوية والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية.
كلمات دالة
MENAFN19122024000055011008ID1109014578
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.