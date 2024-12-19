وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة تركيا المعينة لدى البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬متانة‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمهورية‭ ‬التركية،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطورٍ‭ ‬ونماءٍ‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬كافة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بحرص‭ ‬البلدين‭ ‬ورغبتهما‭ ‬المشتركة‭ ‬على‭ ‬الدفع‭ ‬بهذه‭ ‬العلاقات‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬أشمل‭ ‬خدمةً‭ ‬للمصالح‭ ‬والتطلعات‭ ‬المُتبادلة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لسعادة‭ ‬السفيرة‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهام‭ ‬عملها‭ ‬الدبلوماسي‭.‬‮

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من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬الدكتورة‭ ‬عائشة‭ ‬هلال‭ ‬صايان‭ ‬كويتاك‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬بتقديم‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتمادها‭ ‬إلى‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬مشيدة‭ ‬بما‭ ‬يربط‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬متمنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والرفعة‭ ‬والازدهار‭.‬‮

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حضر‭ ‬اللقاء،‭ ‬منيرة‭ ‬نوفل‭ ‬الدوسري‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬الآسيوية‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬

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