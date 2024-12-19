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وزير الخارجية يتسلم وثيقة تفويض رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى البحرين

12/19/2024 7:19:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‮
‬في‭ ‬مقر‭ ‬الوزارة‭ ‬أمس،‭ ‬السيدة‭ ‬عايشاث‭ ‬إهما‭ ‬شريف،‭ ‬حيث‭ ‬تسلم‭ ‬منها‭ ‬وثيقة‭ ‬تفويضها‭ ‬كرئيس‭ ‬لبعثة‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬المقود‭ ‬المنسق‭ ‬المقيم‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬‮

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بعايشاث‭ ‬إهما‭ ‬شريف،‭ ‬مهنئًا‭ ‬إياها‭ ‬على‭ ‬تعيينها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنصب،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬مع‭ ‬المنظمة‭ ‬لدعم‭ ‬الجهود‭ ‬العالمية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬وحماية‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لها‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عملها‭ ‬الجديد‭.‬‮

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬عايشاث‭ ‬إهما‭ ‬شريف‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬بلقاء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬وتقديم‭ ‬وثيقة‭ ‬تفويضها،‭ ‬مؤكدة‭ ‬حرصها‭ ‬التام‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬قدمًا‭ ‬بمسارات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬والدفع‭ ‬به‭ ‬الى‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭ ‬لما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تحقيق‭ ‬المصالح‭ ‬والأهداف‭ ‬المُتبادلة‭.‬‮

حضر‭ ‬اللقاء،‭ ‬السيد‭ ‬حاتم‭ ‬عبدالحميد‭ ‬حاتم،‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬المنظمات‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬‮

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