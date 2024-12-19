وزير الخارجية يتسلم وثيقة تفويض رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية،
في مقر الوزارة أمس، السيدة عايشاث إهما شريف، حيث تسلم منها وثيقة تفويضها كرئيس لبعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى مملكة البحرين، بحضور السيد خالد المقود المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، رحب وزير الخارجية بعايشاث إهما شريف، مهنئًا إياها على تعيينها في هذا المنصب، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز التعاون القائم مع المنظمة لدعم الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية العمالة الوافدة، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في مهام عملها الجديد.
من جانبها، أعربت عايشاث إهما شريف عن اعتزازها بلقاء وزير الخارجية وتقديم وثيقة تفويضها، مؤكدة حرصها التام على المضي قدمًا بمسارات التعاون والتنسيق الثنائي المشترك بين الجانبين، والدفع به الى آفاق أوسع لما من شأنه تحقيق المصالح والأهداف المُتبادلة.
حضر اللقاء، السيد حاتم عبدالحميد حاتم، رئيس قطاع المنظمات بوزارة الخارجية.
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