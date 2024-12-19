الحوثيون يتبنون إطلاق صاروخين على إسرائيل بعيد هجمات على موانئ ومنشآت للطاقة باليمن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬–‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬أنّه‭ ‬شنّ‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهداف‭ ‬عسكرية‮»‬‭ ‬تابعة‭ ‬لجماعة‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬شملت‭ ‬خصوصا‭ ‬‮«‬موانئ‭ ‬وبنى‭ ‬تحتية‭ ‬للطاقة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬أعقب‭ ‬اعتراضه‭ ‬صاروخا‭ ‬أطلقته‭ ‬باتجاه‭ ‬اسرائيل‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬طائراته‭ ‬شنّت‭ ‬ليل‭ ‬الأربعاء‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬غارات‭ ‬دقيقة‭ ‬استهدفت‭ ‬أهدافا‭ ‬عسكرية‭ ‬حوثية‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬شملت‭ ‬موانئ‭ ‬وبنى‭ ‬تحتية‭ ‬للطاقة‭ ‬استخدمها‭ ‬الحوثيون‭ ‬في‭ ‬أنشطتهم‭ ‬العسكرية‮»‬‭. ‬

وأتى‭ ‬هذا‭ ‬البيان‭ ‬بعيد‭ ‬إعلان‭ ‬الجيش‭ ‬أنّه‭ ‬اعترض‭ ‬بنجاح‭ ‬صاروخا‭ ‬أُطلق‭ ‬من‭ ‬اليمن،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬صفّارات‭ ‬الإنذار‭ ‬دوّت‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬اسرائيل‭. ‬

ووصفت‭ ‬إيران‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬انتهاك‭ ‬صارخ‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‮»‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬إسماعيل‭ ‬بقائي‭. ‬

وقال‭ ‬بقائي،‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬إنّ‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تشكل‭ ‬‮«‬انتهاكا‭ ‬صارخا‭ ‬لمبادئ‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وأعرافه‮»‬،‭ ‬منددا‭ ‬بـ«الدعم‭ ‬غير‭ ‬المشروط‭ ‬الذي‭ ‬توفره‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭ ‬لإسرائيل‭. ‬

وأوردت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬المسيرة‮»‬‭ ‬أن‭ ‬غارات‭ ‬عدّة‭ ‬‮«‬استهدفت‭ ‬محطتي‭ ‬كهرباء‭ ‬حزيز‭ ‬وذهبان‭ ‬المركزيتين‭ ‬جنوب‭ ‬وشمال‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء‮»‬‭ ‬بينما‭ ‬استهدفت‭ ‬غارات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الحديدة‭ ‬الساحلية‭ ‬‮«‬ميناء‭ ‬الحديدة‭ ‬ومنشأة‭ ‬رأس‭ ‬عيسى‭ ‬النفطية‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬وإصابة‭ ‬بعض‭ ‬موظفيها‮»‬‭. ‬

وأتت‭ ‬هذه‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بعيد‭ ‬اعتراض‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬صاروخا‭ ‬أطلق‭ ‬من‭ ‬اليمن‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعبر‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسرائيلية‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬تمّ‭ ‬تفعيل‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬بسبب‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬حطام‭ ‬متساقط‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬الاعتراض‮»‬‭. ‬

وصرح‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬يسرائيل‭ ‬كاتس‭ ‬‮«‬ستقطع‭ ‬يد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يرفع‭ ‬يده‭ ‬على‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وسيُضرب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يضرب‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬أقوى‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬‮«‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬استراتيجية‮»‬‭ ‬للحوثيين‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬أعلن‭ ‬الحوثيون‭ ‬مسؤوليتهم‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬صاروخين‭ ‬بالستيين‭ ‬فرط‭ ‬صوتيين‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحوثيين‭ ‬العميد‭ ‬يحيى‭ ‬سريع‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬القوة‭ ‬الصاروخية‭ ‬استهدفت‭ ‬هدفين‭ ‬عسكريين‭ ‬نوعيين‭ ‬وحساسين‭ ‬للعدوّ‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬يافا‭ ‬المحتلة،‭ ‬وذلك‭ ‬بصاروخين‭ ‬بالستيين‭ ‬فرط‭ ‬صوتيين‭ ‬نوع‭ ‬فلسطين2‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬المتحدث‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العملية‭ ‬نفذت‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬منشآت‭ ‬مدنية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء‭ ‬ومحافظة‭ ‬الحديدة‮»‬‭.‬