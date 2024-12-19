لماذا نرى المدرجات خالية؟ أسباب.. وحلولتوقيت المباريات وعوامل أخرى تؤثر في الحضور الجماهيري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تحقيق: حسن العجيمي - طالب إعلام في البحرين الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تواجه‭ ‬المسابقات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالحضور‭ ‬الجماهيري،‭ ‬ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬عوامل،‭ ‬أبرزها‭ ‬ضعف‭ ‬مستوى‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المحلية‭ ‬مقارنةً‭ ‬بالدول‭ ‬المجاورة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قلة‭ ‬المنشآت‭ ‬الرياضية‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يرى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المتابعين‭ ‬أن‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمنافسة‭ ‬الرياضية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

تتعدد‭ ‬الآراء‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬زيادة‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري،‭ ‬حيث‭ ‬يُجمع‭ ‬الكثيرون‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تحسين‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬مشجعة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسويق‭ ‬أفضل‭ ‬للمباريات‭ ‬وتوفير‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬الحدث،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تحسين‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬لتسهيل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭.‬

حضور‭ ‬ضعيف‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الرياضات

قال‭ ‬علي‭ ‬الحايكي،‭ ‬المتابع‭ ‬للمسابقات‭ ‬الرياضية‭ ‬المحلية‭: ‬‮«‬إن‭ ‬ضعف‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬هو‭ ‬نتيجة‭ ‬لقلة‭ ‬جودة‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬مقارنةً‭ ‬بدول‭ ‬الجوار،‭ ‬كالسعودية‭ ‬وقطر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ضعف‭ ‬المنشآت‭ ‬الرياضية،‭ ‬كالملاعب‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬ترقى‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬طموح‭ ‬المشجع‭ ‬البحريني‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬الحايكي‭ ‬أن‭ ‬حضور‭ ‬الجماهير‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬اللاعبين،‭ ‬العكس‭ ‬تماماً‭ ‬عشناه‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬كورونا،‭ ‬حيث‭ ‬مُنعت‭ ‬الجماهير‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬وأثّر‭ ‬غيابهم‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭.‬

وللطالب‭ ‬عمار‭ ‬العصفور،‭ ‬طالب‭ ‬قسم‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬مختلفة،‭ ‬ويرى‭ ‬أن‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬يحظى‭ ‬بازدياد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬أصبحت‭ ‬تستضيف‭ ‬بطولات‭ ‬عالمية‭ ‬وقارية،‭ ‬مما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬توجه‭ ‬عام‭ ‬للجمهور‭ ‬بالحضور‭ ‬في‭ ‬التجمعات‭ ‬الرياضية‭.. ‬بينما‭ ‬ضعف‭ ‬الحضور‭ ‬محصور‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الرياضات‭ ‬نتيجةً‭ ‬لقلة‭ ‬شعبيتها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

ويلفت‭ ‬حسين‭ ‬عياد،‭ ‬المنظم‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الرياضية،‭ ‬إلى‭ ‬زاوية‭ ‬أخرى‭ ‬فيقول‭: ‬‮«‬إن‭ ‬حضور‭ ‬الجماهير‭ ‬للمسابقات‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مجالاته‭. ‬وبحضور‭ ‬الجماهير‭ ‬يتحفز‭ ‬اللاعبون‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر،‭ ‬مما‭ ‬يحسن‭ ‬مستواهم‭ ‬ويرقى‭ ‬بمستوى‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وقدم‭ ‬أحمد‭ ‬الشيخ‭ ‬مشجع‭ ‬نادي‭ ‬الأهلي‭ ‬البحريني‭ ‬مقترحات‭ ‬لزيادة‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري،‭ ‬أولها‭ ‬توفير‭ ‬مرافق‭ ‬حديثة‭ ‬ومريحة‭ ‬للجمهور،‭ ‬مع‭ ‬تقديم‭ ‬أنشطة‭ ‬ترفيهية‭ ‬تواكب‭ ‬الحدث،‭ ‬مثل‭ ‬العروض‭ ‬الفنية‭ ‬والمسابقات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التفاعل‭ ‬المجتمعي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬إشراك‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭.‬

وتحدث‭ ‬الإعلامي‭ ‬الرياضي‭ ‬سيد‭ ‬عبدالله‭ ‬سيد‭ ‬عصام‭ ‬عن‭ ‬فوائد‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬إعلامياً‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الترويج‭ ‬للثقافة‭ ‬الرياضية‭ ‬وزيادة‭ ‬شعبية‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ونقل‭ ‬صورة‭ ‬إيجابية‭ ‬عن‭ ‬منافسة‭ ‬الفرق‭ ‬واللاعبين‭ ‬لتقوية‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

تسويق‭ ‬ضعيف

وللرياضيين‭ ‬رأي‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬استيضاحه،‭ ‬فقال‭ ‬لاعب‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سيد‭ ‬مجتبى‭ ‬الكامل‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬معنويات‭ ‬الفريق،‭ ‬ويساعد‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬التفاعل‭ ‬بين‭ ‬الجمهور‭ ‬واللاعبين،‭ ‬مما‭ ‬يعطي‭ ‬دافعاً‭ ‬أكبر‭ ‬للاعب‭ ‬لإبراز‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لديه،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬قيمة‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الرياضية‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬نادي‭ ‬الاتفاق،‭ ‬حسن‭ ‬العجيمي،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تدني‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬للأندية‭ ‬المشاركة،‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬المتعة‭ ‬والحماس‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المحلية،‭ ‬وغياب‭ ‬الحوافز‭ ‬التي‭ ‬تجذب‭ ‬الجماهير،‭ ‬هي‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬لعزوف‭ ‬الجماهير‭ ‬عن‭ ‬المسابقات‭ ‬الرياضية‭ ‬وخصوصاً‭ ‬مسابقات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬هو‭ ‬مقياس‭ ‬نجاحها‭ ‬أو‭ ‬فشلها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجمهور‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬المنافسة‭ ‬وزيادة‭ ‬إمكانيات‭ ‬الفرق‭ ‬واللاعبين‭.‬

وقال‭ ‬وائل‭ ‬حسن،‭ ‬إداري‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الدير‭: ‬‮«‬إن‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬وراء‭ ‬ضعف‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬هو‭ ‬قلة‭ ‬التسويق‭ ‬والترويج‭ ‬للمناسبات‭ ‬الرياضية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توقيت‭ ‬المباريات‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬عمل‭ ‬الجماهير‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬لاعب‭ ‬طائرة‭ ‬المعامير،‭ ‬علي‭ ‬البوسطة،‭ ‬إلى‭ ‬ضعف‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بسبب‭ ‬أن‭ ‬أغلب‭ ‬الأندية‭ ‬تمتلك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬لعبة‭ ‬جماعية،‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تعارض‭ ‬في‭ ‬المباريات‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬الظروف‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬الجماهير‭.‬

واقترح‭ ‬البوسطة،‭ ‬لتكثيف‭ ‬حضور‭ ‬الجماهير،‭ ‬تسهيل‭ ‬وصول‭ ‬الجماهير‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬عبر‭ ‬تحسين‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬نقل‭ ‬خاصة‭. ‬

ورأى‭ ‬مدرب‭ ‬نادي‭ ‬الدير،‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬محمد،‭ ‬أن‭ ‬ضعف‭ ‬التسويق‭ ‬للمسابقات‭ ‬وقلة‭ ‬التشويق‭ ‬هما‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬عزوف‭ ‬الجمهور‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬عن‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬الصالات‭ ‬فنلاحظ‭ ‬ضعف‭ ‬وجود‭ ‬الجمهور‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬التمهيدية،‭ ‬وذلك‭ ‬يرجع‭ ‬لجدولة‭ ‬ونظام‭ ‬المسابقات‭ ‬وكثرة‭ ‬الإيقافات‭ ‬على‭ ‬رزنامة‭ ‬المباريات‭.‬

كما‭ ‬اقترح‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬الكافي‭ ‬للجمهور‭ ‬لتشجيعه‭ ‬على‭ ‬الحضور،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تسويق‭ ‬المسابقات‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر،‭ ‬وتقليل‭ ‬إيقافات‭ ‬المباريات،‭ ‬وإضافة‭ ‬فقرات‭ ‬تشويقية‭ ‬للجمهور‭.‬

عزوف‭ ‬جماهير‭ ‬القرى

وأشار‭ ‬مدير‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬للشباب،‭ ‬عبدالله‭ ‬الفردان،‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬أسباب‭ ‬لضعف‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الرياضية،‭ ‬منها‭ ‬ضعف‭ ‬الفرق‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬وانحصار‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬فرق،‭ ‬وعزوف‭ ‬جماهير‭ ‬القرى‭ ‬عن‭ ‬الحضور،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجمهور‭ ‬الحالي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬جمهور‭ ‬لاعبين؛‭ ‬اسم‭ ‬اللاعب‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يجذب‭ ‬الجماهير‭. ‬وهناك‭ ‬ضعف‭ ‬لدينا‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬أكثرهم‭ ‬لا‭ ‬يشكلون‭ ‬فوارق‭ ‬فنية‭ ‬عن‭ ‬اللاعبين‭ ‬البحرينيين‭ ‬ولا‭ ‬يجذبون‭ ‬الجماهير‭.‬

وقال‭ ‬عبدالله‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬يعطي‭ ‬روحاً‭ ‬تنافسية‭ ‬للفرق،‭ ‬والطبيعي‭ ‬من‭ ‬اللاعب‭ ‬عندما‭ ‬يشاهد‭ ‬الجمهور‭ ‬وتفاعله‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يملك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إسعادهم‭. ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الدول،‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬مقتصراً‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬المباريات؛‭ ‬حيث‭ ‬ترى‭ ‬الجماهير‭ ‬يتهافتون‭ ‬على‭ ‬التدريبات‭ ‬ويدفعون‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬لحضورها،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والأندية‭ ‬الكبيرة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬اقترح‭ ‬الفردان،‭ ‬لزيادة‭ ‬التواجد‭ ‬الجماهيري‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الرياضية،‭ ‬تنظيم‭ ‬توقيت‭ ‬المباريات‭ ‬وجعلها‭ ‬في‭ ‬الإجازات‭ ‬الأسبوعية،‭ ‬ومراعاة‭ ‬طلاب‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬في‭ ‬التوقيت‭ ‬لأنهم‭ ‬عامل‭ ‬مهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تثبيت‭ ‬رزنامة‭ ‬للدوريات،‭ ‬وتكثيف‭ ‬العمل‭ ‬الإعلامي‭ ‬المحترف‭ ‬للأجهزة‭ ‬الإعلامية‭ ‬بالأندية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جذب‭ ‬الجماهير،‭ ‬والأهم‭ ‬هو‭ ‬عمل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬لأنه‭ ‬شريك‭ ‬مباشر‭ ‬لجذب‭ ‬الجماهير‭.‬

غياب‭ ‬المنافسة‭ ‬تبعد‭ ‬الجمهور

ويرى‭ ‬حسن‭ ‬العاشوري،‭ ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬جمهور‭ ‬نادي‭ ‬الشباب،‭ ‬أن‭ ‬ضعف‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬أصبح‭ ‬واضحاً‭ ‬وصريحاً،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للأندية‭ ‬والمنتخب،‭ ‬بسبب‭ ‬ضعف‭ ‬الدوري‭ ‬وعدم‭ ‬توافر‭ ‬محترفين‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬التنافس،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬المنتخب‭ ‬غير‭ ‬المرضية،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬حضور‭ ‬الجمهور‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬المباراة‭ ‬بمدة،‭ ‬لعامل‭ ‬قوة‭ ‬المنتخب‭ ‬ولاعبيه‭. ‬أما‭ ‬الآن،‭ ‬فإن‭ ‬غياب‭ ‬الروح‭ ‬والنتائج‭ ‬السيئة‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬عزوف‭ ‬الجماهير‭ ‬عن‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬هناك‭ ‬تراجع‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬السابق‭ ‬نتيجةً‭ ‬لغياب‭ ‬المنافسة،‭ ‬فالجماهير‭ ‬تحضر‭ ‬لقوة‭ ‬ونتائج‭ ‬الأندية‭ ‬والدوري،‭ ‬ومع‭ ‬غياب‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬لا‭ ‬ترى‭ ‬للجمهور‭ ‬حضوراً‭!‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬حسن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حضور‭ ‬الجمهور‭ ‬يشكل‭ ‬دافعاً‭ ‬للاعبين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬ويضيف‭ ‬نكهة‭ ‬تنافس‭ ‬جميلة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أن‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬ممتلئ‭ ‬بالجماهير‭ ‬يعطي‭ ‬تجربة‭ ‬جميلة‭ ‬للمشجع‭ ‬واللاعب‭.‬

كما‭ ‬اقترح‭ ‬العاشوري‭ ‬حلولًا‭ ‬لاستقطاب‭ ‬الجماهير،‭ ‬وذلك‭ ‬بالاهتمام‭ ‬بتقوية‭ ‬الدوري‭ ‬وجعل‭ ‬المنافسة‭ ‬قوية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسابقات‭ ‬وهدايا‭ ‬تحفيزية‭ ‬للجمهور،‭ ‬وعمل‭ ‬خطة‭ ‬إعلامية‭ ‬مدروسة‭ ‬موجهة‭ ‬للجمهور‭.‬

في‭ ‬الختام،‭ ‬يعدّ‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬عنصراً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬المسابقات‭ ‬الرياضية‭ ‬وتحفيز‭ ‬اللاعبين‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تحسين‭ ‬المنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬وتطوير‭ ‬استراتيجيات‭ ‬التسويق،‭ ‬يمكن‭ ‬للبحرين‭ ‬تعزيز‭ ‬حضور‭ ‬الجماهير‭ ‬ودعم‭ ‬الرياضة‭ ‬المحلية‭.‬

إن‭ ‬تفاعل‭ ‬الجمهور‭ ‬مع‭ ‬المباريات‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬تنافسية‭ ‬صحية،‭ ‬مما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الفرق‭ ‬ويزيد‭ ‬من‭ ‬شعبية‭ ‬الرياضات‭ ‬البحرينية‭.‬