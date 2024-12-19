اختيار 12 لاعبا في قائمة منتخب الصم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتم‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للصم‭ ‬استعداداته‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الصداقة‭ ‬الخليجية‭ ‬الأولى‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للصالات،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرياضات‭ ‬الصم‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬إلى‭ ‬26‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وأعلن‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬عبدالكريم‭ (‬كريمي‭) ‬عن‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬للمنتخب‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬12‭ ‬لاعبًا‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬البطولة‭.‬

وشملت‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬اللاعبين‭: ‬أكبر‭ ‬سلمان‭ ‬عبدالله،‭ ‬سيد‭ ‬عدنان‭ ‬عيسى‭ ‬خليل،‭ ‬سيد‭ ‬عدنان‭ ‬سجاد‭ ‬عيسى‭ ‬خليل،‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬عبدالرحمن،‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى‭ ‬ربيع،‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬الحواج،‭ ‬محمد‭ ‬سالم‭ ‬ندى،‭ ‬حسين‭ ‬مهدي‭ ‬المطوع،‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬بوحميد،‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم،‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬شعبان،‭ ‬وخلف‭ ‬الله‭ ‬سعد‭ ‬خلف‭ ‬الله‭.‬

المنتخبات‭ ‬الخليجية‭ ‬تصل‭ ‬اليوم‭ ‬

تستقبل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬جميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الصداقة‭ ‬الخليجية‭ ‬الأولى‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للصالات،‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬إلى‭ ‬26‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وتشهد‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركة‭ ‬منتخبات‭ ‬السعودية،‭ ‬قطر،‭ ‬الإمارات،‭ ‬وعمان،‭ ‬التي‭ ‬ستصل‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬الحماس‭ ‬والترحيب‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬والجماهير‭ ‬المحلية‭.‬

وتم‭ ‬التنسيق‭ ‬لاستقبال‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬حيث‭ ‬أعرب‭ ‬مسؤولو‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬عن‭ ‬جهوزيتهم‭ ‬الكاملة‭ ‬لاستقبال‭ ‬المنتخبات‭ ‬الشقيقة،‭ ‬واستعدادهم‭ ‬لتقديم‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬لضمان‭ ‬مشاركة‭ ‬مريحة‭ ‬ومتميزة‭ ‬لجميع‭ ‬الفرق‭.‬

وأوضحت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬ستقيم‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬ذي‭ ‬كيه‭.‬

اليوم‭ ‬الاجتماع‭ ‬الفني

تُعقد‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬لبطولة‭ ‬الصداقة‭ ‬الخليجية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للصالات‭ ‬للصم‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الاجتماع‭ ‬الفني‭ ‬للبطولة،‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬إلى‭ ‬26‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬بمشاركة‭ ‬منتخبات‭ ‬السعودية،‭ ‬قطر،‭ ‬الإمارات،‭ ‬وعمان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬المستضيف‭.‬

وسيشهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الفني،‭ ‬الذي‭ ‬سيحضره‭ ‬ممثلو‭ ‬جميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة،‭ ‬واعتماد‭ ‬الكشوف‭ ‬الرسمية‭ ‬للاعبين‭ ‬ومطابقتها‭ ‬مع‭ ‬اللوائح‭ ‬التنظيمية‭ ‬للبطولة،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬تحديد‭ ‬ألوان‭ ‬ملابس‭ ‬كل‭ ‬منتخب‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭.‬