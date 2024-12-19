اختيار 12 لاعبا في قائمة منتخب الصم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختتم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للصم استعداداته للمشاركة في بطولة الصداقة الخليجية الأولى لكرة القدم للصالات، التي ينظمها الاتحاد البحريني لرياضات الصم خلال الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر الجاري، وأعلن المدرب الوطني محمد عبدالكريم (كريمي) عن القائمة النهائية للمنتخب التي تضم 12 لاعبًا لخوض غمار البطولة.
وشملت القائمة النهائية اللاعبين: أكبر سلمان عبدالله، سيد عدنان عيسى خليل، سيد عدنان سجاد عيسى خليل، أحمد عبدالعزيز عبدالرحمن، أحمد عيسى ربيع، محمد أحمد الحواج، محمد سالم ندى، حسين مهدي المطوع، محمد حسن بوحميد، سيد محمد حسن إبراهيم، عبدالرحمن شعبان، وخلف الله سعد خلف الله.
المنتخبات الخليجية تصل اليوم
تستقبل مملكة البحرين اليوم الجمعة جميع المنتخبات المشاركة في بطولة الصداقة الخليجية الأولى لكرة القدم للصالات، التي ستقام خلال الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر الجاري، وتشهد البطولة مشاركة منتخبات السعودية، قطر، الإمارات، وعمان، التي ستصل وسط أجواء من الحماس والترحيب من اللجنة المنظمة والجماهير المحلية.
وتم التنسيق لاستقبال الوفود المشاركة في مطار البحرين الدولي، حيث أعرب مسؤولو اللجنة المنظمة عن جهوزيتهم الكاملة لاستقبال المنتخبات الشقيقة، واستعدادهم لتقديم كافة التسهيلات لضمان مشاركة مريحة ومتميزة لجميع الفرق.
وأوضحت اللجنة أن جميع المنتخبات ستقيم في فندق ذي كيه.
اليوم الاجتماع الفني
تُعقد اللجنة الفنية لبطولة الصداقة الخليجية لكرة القدم للصالات للصم اليوم الجمعة الاجتماع الفني للبطولة، التي تستضيفها البحرين في الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر الجاري، بمشاركة منتخبات السعودية، قطر، الإمارات، وعمان، بالإضافة إلى منتخب البحرين المستضيف.
وسيشهد الاجتماع الفني، الذي سيحضره ممثلو جميع المنتخبات المشاركة، واعتماد الكشوف الرسمية للاعبين ومطابقتها مع اللوائح التنظيمية للبطولة، كما سيتم تحديد ألوان ملابس كل منتخب في جميع المباريات.
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