تحديد موعد السوبر البحريني الإماراتي السعودي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عقد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬اجتماعها‭ ‬الدوري‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬إسحاقي‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭.‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬النقاط‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬إقامة‭ ‬مباريات‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬السعودي‭ ‬الإماراتي‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬القادم،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬البرنامج‭ ‬المقترح‭ ‬لاعتزال‭ ‬كابتن‭ ‬المنتخب‭ ‬السابق‭ ‬اللاعب‭ ‬جعفر‭ ‬عبدالقادر‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬مع‭ ‬مباريات‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬السعودي‭ ‬الإماراتي‭.‬

كما‭ ‬اعتمد‭ ‬المجلس‭ ‬تعيين‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬خليل‭ ‬نائباً‭ ‬لرئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات،‭ ‬وتعيين‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬زهراء‭ ‬باقر‭ ‬نائباً‭ ‬لرئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭.‬

واعتمد‭ ‬المجلس‭ ‬قائمة‭ ‬المدربين‭ ‬المحليين‭ ‬المرشحين‭ ‬لحضور‭ ‬الدورة‭ ‬التدريبية‭ ‬ B ‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬ترشيح‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاسيوي‭ ‬لإقامة‭ ‬الدورة‭ ‬التدريبية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الرخصة D ‭

‬في‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬2025‭ ‬والرخصة‭ ‬ C ‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2025،‭ ‬واعتماد‭ ‬برنامج‭ ‬اليوم‭ ‬الرياضي‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬2025‭.‬

ووافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬القاريين‭ ‬للتجربة‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬المراقب‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬جيل‭ ‬الذهب‭ ‬ومهرجانات‭ ‬الصغار‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬إعداد‭ ‬الصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المراقبين‭ ‬الفنيين‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع‭ ‬اطلع‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬المسابقات‭ ‬المحلية‭ ‬ودوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬وآخر‭ ‬استعدادات‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬القادمة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬كرواتيا‭ ‬والدنمارك‭ ‬والنرويج‭ ‬الشهر‭ ‬القادم‭.‬