تحديد موعد السوبر البحريني الإماراتي السعودي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
عقد الاتحاد البحريني لكرة اليد اجتماعها الدوري برئاسة علي إسحاقي بحضور أعضاء مجلس الإدارة حيث تمت مناقشة العديد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
ومن أبرز النقاط تحديد موعد إقامة مباريات السوبر البحريني السعودي الإماراتي وذلك في الثامن من شهر فبراير من العام القادم، والاطلاع على البرنامج المقترح لاعتزال كابتن المنتخب السابق اللاعب جعفر عبدالقادر الذي سيقام مع مباريات السوبر البحريني السعودي الإماراتي.
كما اعتمد المجلس تعيين عضو مجلس الإدارة عبدالرزاق خليل نائباً لرئيس لجنة المنتخبات، وتعيين عضو مجلس الإدارة زهراء باقر نائباً لرئيس لجنة المسابقات.
واعتمد المجلس قائمة المدربين المحليين المرشحين لحضور الدورة التدريبية B في الكويت، كما تمت مناقشة ترشيح الاتحاد من قبل الاتحاد الاسيوي لإقامة الدورة التدريبية للحصول على الرخصة D
في شهر فبراير 2025 والرخصة C في يونيو 2025، واعتماد برنامج اليوم الرياضي البحريني في شهر فبراير 2025.
ووافق المجلس على وافق المجلس على اعتماد 4 من الحكام القاريين للتجربة في مهام المراقب الفني في دوري جيل الذهب ومهرجانات الصغار ضمن خطة إعداد الصف الثاني من المراقبين الفنيين.
وفي ختام الاجتماع اطلع المجلس على آخر مستجدات المسابقات المحلية ودوري خالد بن حمد لكرة اليد، وآخر استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في نهائيات كأس العالم القادمة التي ستقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج الشهر القادم.
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