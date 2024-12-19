منتخب الشواطئ في المجموعة الرابعة بكأس آسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أسفرت قرعة منافسات بطولة كأس آسيا لكرة القدم للشواطئ عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات عمان، ماليزيا، فيتنام، وذلك خلال مراسم القرعة التي أجريت أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وستقام منافسات كأس آسيا للشواطئ في مدينة بتايا بتايلاند خلال الفترة من 20-30 مارس 2025، بمشاركة 16 منتخبًا تم توزيعهم على أربع مجموعات.
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