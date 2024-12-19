منتخب الشواطئ في المجموعة الرابعة بكأس آسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق‭ ‬ الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أسفرت‭ ‬قرعة‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للشواطئ‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبات‭ ‬عمان،‭ ‬ماليزيا،‭ ‬فيتنام،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬القرعة‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الماليزية‭ ‬كوالالمبور‭.‬

وستقام‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬للشواطئ‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بتايا‭ ‬بتايلاند‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬20‭-‬30‭ ‬مارس‭ ‬2025،‭ ‬بمشاركة‭ ‬16‭ ‬منتخبًا‭ ‬تم‭ ‬توزيعهم‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬مجموعات‭.‬