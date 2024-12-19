المحرق يتخطى النجمة في دوري زين السلاوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: حسين فتح الله
الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تخطى فريق المحرق منافسه النجمة بنتيجة (98/76) في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لدوري زين لكرة السلة للدرجة الأولى للموسم الرياضي 2024-2025.
وجاءت نتائج الفترات جميعها للمحرق وكانت كالتالي: الفترة الأولى (22-15)، والفترة الثانية (23-18)، والفترة الثالثة (24-18)، والفترة الرابعة (29-25).
وكان أفضل المسجلين في صفوف المحرق علي حسين بتسجيله 24 نقطة، وميتشل بتسجيله 23 نقطة، ولوفتون 12 نقطة، وفي النجمة جولدن 22 نقطة ومحمد حسين كمبس 18 نقطة.
وبهذا الفوز حصل فريق المحرق على نقطتين، ورفع رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، أما النجمة أصبح في رصيده نقطة واحدة.
مباراتا اليوم
تتواصل اليوم الجمعة منافسات الجولة الثانية لدوري زين لكرة السلة للدرجتين الأولى والثانية للموسم الرياضي 2024-2025، وذلك بإقامة مباراتين، الأولى تجمع بين سماهيج والبحرين عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، والثانية تجمع بين المنامة والاتحاد عند الساعة السابعة والنصف مساءً.
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