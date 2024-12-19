المحرق يتخطى النجمة في دوري زين السلاوي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تخطى‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬منافسه‭ ‬النجمة‭ ‬بنتيجة‭ (‬98/76‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭ ‬جميعها‭ ‬للمحرق‭ ‬وكانت‭ ‬كالتالي‭: ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ (‬22-15‭)‬،‭ ‬والفترة‭ ‬الثانية‭ (‬23-18‭)‬،‭ ‬والفترة‭ ‬الثالثة‭ (‬24-18‭)‬،‭ ‬والفترة‭ ‬الرابعة‭ (‬29-25‭).‬

وكان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المحرق‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬بتسجيله‭ ‬24‭ ‬نقطة،‭ ‬وميتشل‭ ‬بتسجيله‭ ‬23‭ ‬نقطة،‭ ‬ولوفتون‭ ‬12‭ ‬نقطة،‭ ‬وفي‭ ‬النجمة‭ ‬جولدن‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬حسين‭ ‬كمبس‭ ‬18‭ ‬نقطة‭.‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬نقطتين،‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب،‭ ‬أما‭ ‬النجمة‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭.‬

مباراتا‭ ‬اليوم

تتواصل‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للدرجتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬وذلك‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين،‭ ‬الأولى‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬سماهيج‭ ‬والبحرين‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً،‭ ‬والثانية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬المنامة‭ ‬والاتحاد‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً‭.‬