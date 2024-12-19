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النبيه صالح يتمسك بالصدارة ودار كليب يهزم عالي

12/19/2024 7:18:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‮ ‬ الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

واصل‭ ‬فريق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬تمسكه‭ ‬بصدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬الذي‭ ‬بقي‭ ‬على‭ ‬نقطتيه‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬25‭-‬20،‭ ‬27‭-‬25،‭ ‬20‭-‬25،‭ ‬25‭-‬19‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬أداره‭ ‬الدولي‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالعال‭ (‬أول‭) ‬وحكم‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ (‬2‭) ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭. ‬وقدم‭ ‬الفريقان‭ ‬مباراة‭ ‬متكافئة‭ ‬حفلت‭ ‬بالندية،‭ ‬وكاد‭ ‬التضامن‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬أفضل‭ ‬مبارياته‭ ‬لولا‭ ‬أخطاءه‭ ‬القاتلة‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬يكون‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬عندما‭ ‬تقدم‭ ‬21‭-‬18‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬حقق‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬بتفوقه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬الذي‭ ‬استقبل‭ ‬خسارته‭ ‬الرابعة‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬25-19،‭ ‬25‭-‬18،‭ ‬25‭-‬13،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬قادها‭ ‬الثنائي‭ ‬الدولي‭ ‬أحمد‭ ‬السماهيجي‭ (‬أول‭) ‬وعلي‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ (‬ثان‭) ‬ليرفع‭ ‬الفائز‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬وظل‭ ‬الخاسر‭ ‬على‭ ‬نقطته‭.‬

وتقام‭ ‬اليوم‭ ‬مباراتان‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة،‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬الأولى‭ ‬البسيتين‭ ‬بدون‭ ‬رصيد‭ ‬مع‭ ‬الشباب‭ (‬نقطتان‭) ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬00‭ ‬مساء،‭ ‬يعقبها‭ ‬لقاء‭ ‬النصر‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ (‬نقطتان‭).‬

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