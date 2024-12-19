النبيه صالح يتمسك بالصدارة ودار كليب يهزم عالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
واصل فريق النبيه صالح تمسكه بصدارة المجموعة الثانية 12 نقطة بعد فوزه على منافسه فريق التضامن الذي بقي على نقطتيه بثلاثة أشواط مقابل شوط 25-20، 27-25، 20-25، 25-19 في لقاء الجولة الرابعة من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة الذي أداره الدولي أحمد عبدالعال (أول) وحكم الدرجة الثانية أحمد محمد (2) الذي أقيم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع. وقدم الفريقان مباراة متكافئة حفلت بالندية، وكاد التضامن الذي لعب أفضل مبارياته لولا أخطاءه القاتلة في الرمق الأخير من الشوط الثاني يكون أقرب إلى الفوز عندما تقدم 21-18.
وفي المباراة الثانية حقق دار كليب فوزه الثالث بتفوقه على فريق عالي الذي استقبل خسارته الرابعة بثلاثة أشواط دون رد 25-19، 25-18، 25-13، في المباراة التي قادها الثنائي الدولي أحمد السماهيجي (أول) وعلي عبد الحميد (ثان) ليرفع الفائز رصيده إلى 9 نقاط، وظل الخاسر على نقطته.
وتقام اليوم مباراتان في ختام الجولة الرابعة، يلعب في الأولى البسيتين بدون رصيد مع الشباب (نقطتان) في الساعة 6:00 مساء، يعقبها لقاء النصر 6 نقاط مع اتحاد الريف (نقطتان).
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