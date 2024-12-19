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اطلع على تجربة ((طموح)) ودورها الرائد..بن جلال يستقبل النجم السعودي السابق سعيد العويران

12/19/2024 7:18:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استقبل‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية،‭ ‬نجم‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬السابق‭ ‬سعيد‭ ‬العويران،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬لمقر‭ ‬الشركة‭.‬

واطلع‭ ‬المهاجم‭ ‬المونديالي‭ ‬سعيد‭ ‬العويران‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وكذلك‭ ‬الأندية‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬درجاتها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬التسهيلات‭ ‬اللازمة،‭ ‬والصفقات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمحترفين‭ ‬الأجانب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬جليًا‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬العام‭ ‬للمسابقات‭ ‬الكروية،‭ ‬وأشاع‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الارتياح‭ ‬والرضا‭ ‬التام‭.‬

وأكد‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬لن‭ ‬تدخر‭ ‬جهدًا‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بواقع‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذًا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬للقيادة‭ ‬الرياضية‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬الرؤية‭ ‬المستقبلية‭ ‬للكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬وإيصالها‭ ‬نحو‭ ‬العالمية‭.‬

وقال‭ ‬بن‭ ‬جلال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬المسيرة‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬والإرث‭ ‬الضخم‭ ‬الذي‭ ‬تركه‭ ‬النجم‭ ‬السعودي‭ ‬سعيد‭ ‬العويران،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬عالقًا‭ ‬في‭ ‬الأذهان،‭ ‬وذاكرة‭ ‬الأجيال،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬الخبرات‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬مهاجم‭ ‬الأخضر‭ ‬السابق،‭ ‬ستظل‭ ‬شاهدًا‭ ‬على‭ ‬عطائه‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الكروية‭ ‬العربية‭ ‬والآسيوية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬ثمن‭ ‬النجم‭ ‬السعودي‭ ‬سعيد‭ ‬العويران‭ ‬الجهود‭ ‬اللافتة‭ ‬والجبارة‭ ‬لرئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالعمل‭ ‬الاحترافي‭ ‬والمساهمة‭ ‬البناءة‭ ‬والفاعلة،‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بواقع‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المحلية‭ ‬وإيصالها‭ ‬للمستويات‭ ‬المتطورة‭ ‬والمرموقة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للرياضة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بصفة‭ ‬عامة،‭ ‬وكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭.‬

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