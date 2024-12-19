اطلع على تجربة ((طموح)) ودورها الرائد..بن جلال يستقبل النجم السعودي السابق سعيد العويران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
استقبل محمد عبد اللطيف بن جلال رئيس مجلس إدارة شركة طموح للإدارة الرياضية، نجم المنتخب السعودي السابق سعيد العويران، وذلك خلال زيارته لمقر الشركة.
واطلع المهاجم المونديالي سعيد العويران على الدور الرائد الذي تقوم به شركة طموح للإدارة الرياضية في دعم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وكذلك الأندية الوطنية على اختلاف درجاتها، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة، والصفقات المتعلقة بالمحترفين الأجانب، وهو ما انعكس جليًا على رفع المستوى الفني العام للمسابقات الكروية، وأشاع حالة من الارتياح والرضا التام.
وأكد محمد عبد اللطيف بن جلال أن شركة طموح لن تدخر جهدًا في سبيل الارتقاء بواقع الكرة البحرينية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات السامية للقيادة الرياضية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وبما يحقق الرؤية المستقبلية للكرة البحرينية وإيصالها نحو العالمية.
وقال بن جلال: «إن المسيرة الرياضية الكبيرة، والإرث الضخم الذي تركه النجم السعودي سعيد العويران، لا يزال عالقًا في الأذهان، وذاكرة الأجيال، موضحًا أن الخبرات الفنية التي كان يتمتع بها مهاجم الأخضر السابق، ستظل شاهدًا على عطائه المتميز في الساحة الكروية العربية والآسيوية».
من جانبه، ثمن النجم السعودي سعيد العويران الجهود اللافتة والجبارة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة طموح للإدارة الرياضية، مشيدًا بالعمل الاحترافي والمساهمة البناءة والفاعلة، في الارتقاء بواقع كرة القدم المحلية وإيصالها للمستويات المتطورة والمرموقة، متمنيًا كل التوفيق والنجاح للرياضة في مملكة البحرين بصفة عامة، وكرة القدم على وجه الخصوص.
MENAFN19122024000055011008ID1109014567
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.