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انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

12/19/2024 3:11:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية في التسعيرة الثانية اليوم الخميس، مقارنة مع التسعيرة الأولى.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 52.7 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل50.7 دينارا لجهة الشراء، وفقا للتسعيرة الثانية للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 59.7 دينارا و46.9 دينارا على التوالي.








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