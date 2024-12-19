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الخيرية الهاشمية: عبور 119 شاحنة مساعدات إنسانية لقطاع غزة خلال أسبوع

12/19/2024 3:11:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت الهيئة الخيرية الهاشمية، الخميس، عبور 119 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة خلال أسبوع، وذلك ضمن الجهود الإنسانية التي تقودها الهيئة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.
وشملت المساعدات ملابس وطرودا غذائية وصحية وحرامات، بهدف دعم الأشقاء في غزة وتلبية احتياجاتهم الملحة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.
وأكدت الهيئة عملها على إدارة وتنفيذ هذه الجهود بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين، لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها بشكل سريع وفعّال.
وتؤكد المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، أنها مستمرة في طرق كافة الأبواب الدولية والإقليمية لتقديم الدعم اللازم لأهلنا في غزة، وتعزيز صمودهم أمام التحديات الراهنة.








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