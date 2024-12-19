الخيرية الهاشمية: عبور 119 شاحنة مساعدات إنسانية لقطاع غزة خلال أسبوع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكدت الهيئة الخيرية الهاشمية، الخميس، عبور 119 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة خلال أسبوع، وذلك ضمن الجهود الإنسانية التي تقودها الهيئة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.
وشملت المساعدات ملابس وطرودا غذائية وصحية وحرامات، بهدف دعم الأشقاء في غزة وتلبية احتياجاتهم الملحة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.
وأكدت الهيئة عملها على إدارة وتنفيذ هذه الجهود بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين، لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها بشكل سريع وفعّال.
وتؤكد المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، أنها مستمرة في طرق كافة الأبواب الدولية والإقليمية لتقديم الدعم اللازم لأهلنا في غزة، وتعزيز صمودهم أمام التحديات الراهنة.
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