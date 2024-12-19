بلدية الكرك تضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ضبطت كوادر قسم مراقبة الأسواق في بلدية الكرك الكبرى، اليوم الخميس، مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري؛ نتيجة سوء التخزين في أحد المحال التجارية الواقعة، وسط المحافظة؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المحل التجاري.
وأوضح رئيس القسم الصحي سند الحوراني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن القسم نفذ جولات رقابية على المحال التجارية والأسواق خلال الشهر الحالي، على فترتين مسائية وصباحية بلغت 40 جولة وتخللها تحرير 50 مخالفة، مؤكدا اتخاذ البلدية الإجراءات القانونية في أي مخالفة تصلها أو يرصدها القسم الصحي.
ودعا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية وشروط التخزين المناسبة للحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية وحماية صحة المواطنين.
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