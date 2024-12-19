بلدية الكرك تضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

وأوضح رئيس القسم الصحي سند الحوراني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن القسم نفذ جولات رقابية على المحال التجارية والأسواق خلال الشهر الحالي، على فترتين مسائية وصباحية بلغت 40 جولة وتخللها تحرير 50 مخالفة، مؤكدا اتخاذ البلدية الإجراءات القانونية في أي مخالفة تصلها أو يرصدها القسم الصحي.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.