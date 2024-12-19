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بلدية الكرك تضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

12/19/2024 3:11:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر قسم مراقبة الأسواق في بلدية الكرك الكبرى، اليوم الخميس، مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري؛ نتيجة سوء التخزين في أحد المحال التجارية الواقعة، وسط المحافظة؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المحل التجاري.


وأوضح رئيس القسم الصحي سند الحوراني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن القسم نفذ جولات رقابية على المحال التجارية والأسواق خلال الشهر الحالي، على فترتين مسائية وصباحية بلغت 40 جولة وتخللها تحرير 50 مخالفة، مؤكدا اتخاذ البلدية الإجراءات القانونية في أي مخالفة تصلها أو يرصدها القسم الصحي.


ودعا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية وشروط التخزين المناسبة للحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية وحماية صحة المواطنين.

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