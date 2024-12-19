المفرق: البدء بإعداد تصاميم مشروع الغاز الطبيعي لمنطقة الملك الحسين التنموية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت المدير العام لشركة تطوير المفرق ليزا الدغمي، إن وزارة الطاقة والثروة المعدنية بدأت بإعداد التصاميم الأولية لمشروع إيصال الغاز الطبيعي إلى منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية والتي ستتضمن وثائق العطاء لتنفيذ المشروع.



وأضافت الدغمي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، أن التصاميم الأولية تشمل وثائق العطاء لتنفيذ المشروع الذي يأتي ضمن جهود الحكومة لتخفيف كلف الطاقة عن القطاع الصناعي، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، حيث يعد ربط القطاع الصناعي في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بالغاز الطبيعي من أولويات هذه الرؤية.



وبينت، أنه من المتوقع تزويد المنطقة بالغاز الطبيعي بحلول عام 2027 والذي يعتبر وقوداً صديقاً للبيئة مقارنة بالتقليدي المستخدم حاليا في القطاع الصناعي، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية المتعلقة بالطاقة؛ نظراً لتدني تكلفة استخدام الغاز الطبيعي مقارنة بالوقود الثقيل.