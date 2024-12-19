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بلينكن: متفائلون بإمكانية التوصل لاتفاق مع حماس

12/19/2024 3:11:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إن بي سي عن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن "متفائلون بإمكانية التوصل لاتفاق مع حماس التي وصلت إلى نقطة لا أحد يستطيع إنقاذها فيها".


وأضاف "يجب أن نكون قادرين على الوصول لاتفاق لكن بواقعية فقد وصلنا مراحل متقدمة سابقا ولم تنته باتفاق".


وبين "عملنا مع كل شريك ممكن لممارسة الضغط اللازم على حماس في سبيل التوصل لاتفاق".


وتابع "نرفض احتلال إسرائيل لغزة لأنه سيشجع من تبقى من حماس على الاستمرار في القتال".


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