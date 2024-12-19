جامعة اليرموك تُوزع أجهزة حاسوب محمولة لـ 20 طالبا كفيفا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وزعت كلية الأعمال بجامعة اليرموك، اليوم الخميس، أجهزة حاسوب محمولة لـ 20 طالبا كفيفا من طلبتها وذلك ضمن مبادرة "بصير تك" .
وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور يوسف عبيدات، إن احتضان "اليرموك" لهذه المبادرة، تأكيد على عمق رسالتها الوطنية السامية.
وأضاف، أن الجامعة ليست مجرد صرح أكاديمي فحسب؛ وإنما هي منصة للريادة والابتكار والدمج الاجتماعي، مبينا أن مبادرة "بصير تيك" عبارة عن خطوة أخرى نحو تعزيز رؤية "اليرموك" الطموحة للتعليم الدامج، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لاستراتيجيات الجامعية، وخطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتأكيدا من الجامعة بالتزامها المستمر بتقديم الدعم اللازم للطلبة المكفوفين وذوي الإعاقة بشكل عام، ليس فقط في الجانب الأكاديمي، وإنما في بناء قدراتهم وإعدادهم ليكونوا قادة وروادًا في مجتمعاتهم.
وأوضح، أن تحقيق هذا يكون من خلال العمل على محاور، منها تهيئة البنية التحتية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المساندة، وتطوير سياسات تعليمية شاملة، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات الوطنية والدولية، وإطلاق المبادرات الهادفة كمبادرة "بصيرتك" التي تجسد رؤية مبتكرة لدمج التكنولوجيا بالتعليم.
وشدد عبيدات على إيمان "اليرموك" بأن التعليم الدامج ليس رفاهية أو خيارًا، وإنما حق أساسي وأداة لتمكين جميع الطلبة من الوصول إلى طاقاتهم الكامنة، والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبلهم ومجتمعهم، لافتا إلى أن هذه المبادرة جاءت لتفتح الآفاق أمام الطلبة المكفوفين، لتوفر لهم التكنولوجيا والتدريب اللازمين للاندماج الكامل في العملية التعليمية، وتحدّي الحواجز التي تواجههم في بيئة التعليم التقليدية.
وأشار عميد كلية الأعمال الدكتور ميشيل سويدان، إلى أن التعليم الدامج ليس مجرد نهج تربوي أو نظام أكاديمي، بل هو التزام أخلاقي واجتماعي لإتاحة الفرص المتساوية للجميع، بصرف النظر عن القدرات والاحتياجات، كما وأنه يعبر عن رؤية الجامعة في بناء مجتمع متكامل يحتضن التنوع ويمكّن أفراده من الإسهام في تطوره، مشددا على إيمان الكلية بأن ذوي الاحتياجات الخاصة ليسوا مجرد فئة تحتاج إلى الدعم، وإنما هم شركاء في النجاح والابتكار.
MENAFN19122024000208011052ID1109013852
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.