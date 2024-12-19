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الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

12/19/2024 3:11:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت مديرية الأمن العام من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة، والتي قد تشهد هطولات مطرية في أماكن وأوقات مختلفة، وحركة نشطة للرياح، وإمكانية لتشكل السيول وجريان الأودية، وذلك حسب النشرات الصادرة عن الجهات المعنية.


وأكدت مديرية الأمن العام على ضرورة اتباع السلوك الآمن والإرشادات، ومن أهمها، الابتعاد عن مجاري السيول وجوانب الأودية والمناطق المنخفضة وعدم المجازفة بقطع مناطق تجمع المياه أو جريان السيول، بالمركبات أو سيراً على الأقدام، والانتقال إلى أماكن مرتفعة بخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة، مثل الخيام وبيوت الشعر خوفاً من مداهمة مياه الأمطار لهم.


ودعت إلى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم، وأخذ الحيطة والحذر عند القيادة، خاصة عند هطول الأمطار، أو تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية أو بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.


وأكدت، أهمية متابعة النشرات والتقارير الصادرة عن الجهات المعنية، بشأن الحالة الجوية وحالة الطرق، خاصة للمسافرين على الطرق الخارجية والاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في كافة أنحاء المملكة عند الحاجة لذلك.

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